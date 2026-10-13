Недорогий повербанк для смартфона та ноутбука: скільки коштує новинка OnePlus (фото)

Компанія OnePlus представила портативний акумулятор ємністю 10 000 мАг із зарядкою SuperVOOC потужністю 67 Вт та кольоровим TFT-дисплеєм.

Повербанк OnePlus 67W SuperVOOC 10000 мАг надійде у продаж на китайському ринку 21 жовтня, тоді як дата глобального виходу поки не оголошена. Характеристики пристрою розкриті на офіційному сайті OnePlus.

Новий повербанк OnePlus отримав кольоровий TFT-дисплей, який відображає рівень заряду батареї та заряд у режимі реального часу. Він також може оцінювати час заряджання та розряджання, що є доволі корисною опцією.

OnePlus 67W SuperVOOC 10000 мАг

Пристрій підтримує вихід SuperVOOC потужністю до 67 Вт, USB Power Delivery (PD) потужністю 45 Вт та PPS потужністю 55 Вт. Це дозволяє йому живити компактні ноутбуки, однак швидкість заряджання залежить від конкретного підключеного пристрою.

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Однією з переваг є вбудований плетений кабель, який також служить петлею для перенесення. Він підтримує вхідну потужність до 40 Вт. За даними OnePlus, повербанк успішно пройшов п'ять випробувань, тож відповідає найновішим стандартам безпеки.

Ціна OnePlus 67W SuperVOOC 10000 мАг — 34 долари (близько 1 530 грн).

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