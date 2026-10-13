Міцні повербанки з ліхтариками: INIU представила серію Outdoor Rugged (фото)

Компанія INIU представила портативні зарядні пристрої INIU Outdoor Rugged, які вирізняються компактністю та надійно захищеними корпусами.

Серія INIU Outdoor Rugged включає моделі ємністю 10 000 мА та 20 000 мАг. INIU Outdoor Rugged 10000 доступний з 9 жовтня в офіційному магазині INIU, тоді як дата виходу потужнішої моделі буде оголошена згодом.

Обидва повербанки мають повний захист від пилу та води за стандартом IP67, а також мають сертифікацію MIL-STD-810G 516.6, що вказує на стійкість до падінь з висоти до 1,2 м. Для герметичності порти закриваються кришкою.

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

Повербанк на 10000 мАг важить лише 195,7 г, тоді як вага моделі на 20000 мАг складає 353,2 г. Обидва варіанти постачаються зі знімним карабіном, який дозволяє закріпити їх на рюкзак. Також є стандартне різьблення для кріплення штатива 1/4 дюйма.

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Однією з переваг INIU Outdoor Rugged став вбудований ліхтарик. Він підтримує червоне світло, яке споживає менше енергії та при потребі перемикається на миготіння.

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

Ємності INIU Outdoor Rugged 10000 достатньо, щоб двічі зарядити стандартний смартфон. Він може видавати до 45 Вт потужності, тому підійде для деяких камер та дронів. INIU Outdoor Rugged 20000 пропонує потужність до 65 Вт, що робить його хорошим варіантом для ноутбуків.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

INIU обіцяє 5 років гарантії для обох моделей. Повербанки оснащені захистом від коротких замикань та перегріву, а також підтримують автоматичний режим низького струму для живлення невеликих аксесуарів.

Ціна INIU Outdoor Rugged 10000 — 54.99 долари (близько 2480 грн).

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

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