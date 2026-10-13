От камер до смарт-замков: Apple показала набор гаджетов для умного дома (фото)

Свой умный дом теперь есть и у Apple. Компания выпустила обширную линейку аксессуаров совместно с LG Electronics и Schneider Electric.

В ассортимент вошли камеры видеонаблюдения, умный дверной замок, видеозвонок и термостаты. Все гаджеты подключаются к новому смарт-дисплею HomeView и настраиваются со смартфона в одно касание, пишет MacRumors.

Камеры и видеозвонок с защитой приватности

Линейка камер разработана вместе с инженерами LG и сохраняет видео в облако через подписку iCloud+:

LG Video Doorbell ($249,95): Домофон с двумя камерами. Основная имеет разрешение 2.5K для лиц гостей, а нижняя в формате HD направлена под ноги для контроля оставленных посылок. Прибор оснащен подсветкой и выводит звонок на экран HomeView или колонки HomePod.

Домофон с двумя камерами. Основная имеет разрешение 2.5K для лиц гостей, а нижняя в формате HD направлена под ноги для контроля оставленных посылок. Прибор оснащен подсветкой и выводит звонок на экран HomeView или колонки HomePod. LG Indoor Cam ($199,95): Домашняя камера умеет физически отворачивать объектив вверх и выключать съемку, когда жильцы находятся в комнате, и опускать его обратно при уходе. Механизм завязан на геопозицию владельца в приложении "Дом".

Домашняя камера умеет физически отворачивать объектив вверх и выключать съемку, когда жильцы находятся в комнате, и опускать его обратно при уходе. Механизм завязан на геопозицию владельца в приложении "Дом". LG Outdoor Cam ($299,95): Уличная камера с цветной ночной съемкой при слабом свете и поворотным шарниром.

Уличная камера с цветной ночной съемкой при слабом свете и поворотным шарниром. LG Floodlight Cam ($399,95): Камера для фасада с двумя мощными прожекторами, срабатывающими по датчику движения.

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Бесконтактный замок UWB и умные термостаты

Дверной замок LG Smart Deadbolt Lock ($349,95) оснастили чипом сверхширокополосной связи UWB. Дверь отпирается автоматически при приближении владельца, не требуя касания смартфона. Также поддерживается доступ по пин-коду или физическому ключу. Замок работает в связке с видеодомофоном, позволяя прямо с экрана увидеть гостя и дистанционно открыть ему дверь.

Термостаты от LG и Schneider Electric стоят по $199,95 и поддерживают функцию адаптивной температуры. Приборы оптимизируют обогрев под часы дешевых тарифов на электричество и считывают климат по комнатам через отдельные датчики температуры и влажности по цене $39,95 за штуку.

Продажи устройств Apple Home Collection стартуют в декабре, а часть аксессуаров выйдет в начале 2027 года.

Ранее сообщалось, что Apple представила ТВ-приставку Apple TV 4K на базе процессора A19 и с поддержкой умного ассистента Siri AI.

Также Фокус писал, что Apple презентовала смарт-дисплей HomeView — первый фирменный центр управления умным домом с 7-дюймовым экраном Liquid Retina, мощной аудиосистемой и помощником Siri AI.