Від камер до смарт-замків: Apple представила набір гаджетів для розумного дому (фото)

Тепер і Apple має свій розумний дім. Компанія випустила широку лінійку аксесуарів спільно з LG Electronics та Schneider Electric.

До асортименту увійшли камери відеоспостереження, розумний дверний замок, відеодзвінок та термостати. Усі гаджети підключаються до нового смарт-дисплея HomeView і налаштовуються зі смартфона одним дотиком, пише MacRumors.

Камери та відеодзвінки із захистом приватності

Лінійка камер розроблена спільно з інженерами LG і дозволяє зберігати відео в хмарі за допомогою підписки на iCloud+:

LG Video Doorbell (249,95 доларів): Домофон із двома камерами. Основна має роздільну здатність 2,5K для розпізнавання облич гостей, а нижня у форматі HD спрямована на підлогу для контролю залишених посилок. Пристрій оснащений підсвічуванням і виводить дзвінок на екран HomeView або колонки HomePod.

Домофон із двома камерами. Основна має роздільну здатність 2,5K для розпізнавання облич гостей, а нижня у форматі HD спрямована на підлогу для контролю залишених посилок. Пристрій оснащений підсвічуванням і виводить дзвінок на екран HomeView або колонки HomePod. LG Indoor Cam ($199,95): Домашня камера вміє фізично відвертати об'єктив вгору та вимикати зйомку, коли мешканці перебувають у кімнаті, і опускати його назад, коли вони виходять. Механізм пов’язаний із геопозицією власника в додатку "Дім".

Домашня камера вміє фізично відвертати об'єктив вгору та вимикати зйомку, коли мешканці перебувають у кімнаті, і опускати його назад, коли вони виходять. Механізм пов’язаний із геопозицією власника в додатку "Дім". LG Outdoor Cam ($299,95): вулична камера з кольоровою нічною зйомкою при слабкому освітленні та поворотним шарніром.

вулична камера з кольоровою нічною зйомкою при слабкому освітленні та поворотним шарніром. LG Floodlight Cam ($399,95): Камера для фасаду з двома потужними прожекторами, що спрацьовують за датчиком руху.

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Безконтактний замок UWB та розумні термостати

Дверний замок LG Smart Deadbolt Lock ($349,95) оснащено чіпом надширокосмугового зв’язку UWB. Двері відчиняються автоматично, коли власник наближається, без необхідності торкатися смартфона. Також підтримується доступ за допомогою PIN-коду або фізичного ключа. Замок працює у поєднанні з відеодомофоном, що дозволяє прямо з екрана побачити гостя та дистанційно відчинити йому двері.

Термостати від LG та Schneider Electric коштують по 199,95 доларів і підтримують функцію адаптивної температури. Прилади оптимізують опалення відповідно до годин дешевих тарифів на електроенергію та зчитують кліматичні показники у кожному приміщенні за допомогою окремих датчиків температури та вологості вартістю 39,95 доларів за штуку.

Продаж пристроїв Apple Home Collection розпочнеться у грудні, а частина аксесуарів з’явиться на початку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Apple представила ТВ-приставку Apple TV 4K на базі процесора A19 та з підтримкою розумного асистента Siri AI.

Також Фокус повідомляв, що Apple презентувала смарт-дисплей HomeView — перший фірмовий центр управління "розумним будинком" із 7-дюймовим екраном Liquid Retina, потужною аудіосистемою та помічником Siri AI.