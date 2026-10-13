Компактная смарт-колонка Apple всего за $149: что умеет новая HomePod mini 2 (фото)

Дебютировала умная колонка HomePod mini второго поколения на базе чипа S10. Гаджет светится в такт музыке за счет функции Sound Glow, поддержкой Siri AI и свежими цветами корпуса.

Вдобавок четыре таких колонки умеют объединяться в систему объемного звучания для приставки Apple TV 4K, пишет MacRumors.

Процессор S10, подсветка Sound Glow и звук

В основе колонки — чип Apple S10, отвечающий за обработку аудиосигнала в реальном времени. Алгоритмы гибко подстраивают динамический диапазон и громкость под размеры комнаты. Сверху есть подсветка Sound Glow: сенсорная площадка пульсирует в такт треку, реагируя на басы и ритм, а цвет анимации подбирается под палитру обложки альбома.

Колонки можно использовать по отдельности, собирать в стереопару или объединять до четырех штук вокруг новой приставки Apple TV 4K для создания объемного звучания. Динамики сами определяют свое положение в комнате и калибруют баланс громкости. Также устройство работает как внешняя акустика для компьютеров Mac.

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Цвета Apple HomePod mini 2 Фото: Apple

Siri AI и функции умного дома

В будущем апдейте прошивки колонка получит поддержку ИИ-ассистента Siri AI в связке с iPhone или iPad на базе Apple Intelligence. Микрофоны распознают до шести разных голосов членов семьи, открывая каждому человеку персональный доступ к его личным сообщениям и заметкам.

Еще через HomePod mini 2 удобно управлять датчиками и розетками в рамках умного дома. А функция распознавания звуков улавливает сигналы пожарных сирен и датчиков угарного газа, отправляя предупреждение на смартфоны жильцов.

Цена:

Apple HomePod mini 2 — $149.

Колонка выходит в пяти цветах: розовом, зеленом, синем, белом и темно-сером (Midnight). Продажи в США стартуют 30 октября.

Ранее сообщалось, что Apple показала интересный набор гаджетов для умного дома. Есть все, что нужно: камеры видеонаблюдения, умный дверной замок, видеозвонок и термостаты.

Также Фокус писал, что Apple выпустила смарт-хаб Homeview. Это устройство новой категории, которое выступает центром умного дома компании.