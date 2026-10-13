Компактна смарт-колонка Apple всього за 149 доларів: що вміє нова HomePod mini 2 (фото)

З'явилася розумна колонка HomePod mini другого покоління на базі чіпа S10. Гаджет світиться у такт музиці завдяки функції Sound Glow, підтримці Siri AI та новим кольорам корпусу.

Крім того, чотири такі колонки можуть об’єднуватися в систему об’ємного звучання для приставки Apple TV 4K, пише MacRumors.

Процесор S10, підсвічування Sound Glow та звук

В основі колонки — чіп Apple S10, який відповідає за обробку аудіосигналу в реальному часі. Алгоритми гнучко налаштовують динамічний діапазон і гучність відповідно до розмірів кімнати. Зверху розташоване підсвічування Sound Glow: сенсорна панель пульсує в такт треку, реагуючи на баси та ритм, а колір анімації підбирається відповідно до кольорової гами обкладинки альбому.

Колонки можна використовувати окремо, об’єднувати в стереопару або з’єднувати до чотирьох штук навколо нової приставки Apple TV 4K для створення об’ємного звучання. Динаміки самостійно визначають своє розташування в кімнаті та калібрують баланс гучності. Також пристрій працює як зовнішня акустика для комп’ютерів Mac.

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Кольори Apple HomePod mini 2 Фото: Apple

Siri AI та функції розумного дому

У майбутньому оновленні прошивки колонка отримає підтримку штучного інтелекту Siri AI у поєднанні з iPhone або iPad на базі Apple Intelligence. Мікрофони розпізнаватимуть до шести різних голосів членів сім’ї, надаючи кожній людині персональний доступ до її особистих повідомлень та нотаток.

Крім того, за допомогою HomePod mini 2 зручно керувати датчиками та розетками в рамках "розумного дому". А функція розпізнавання звуків вловлює сигнали пожежних сирен та датчиків чадного газу, надсилаючи попередження на смартфони мешканців.

Ціна:

Apple HomePod mini 2 — 149 доларів.

Колонка випускається у п’яти кольорах: рожевому, зеленому, синьому, білому та темно-сірому (Midnight). Продаж у США розпочнеться 30 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Apple представила цікавий набір гаджетів для розумного дому. Є все, що потрібно: камери відеоспостереження, розумний дверний замок, система відеозв’язку та термостати.

Також Фокус повідомляв, що Apple випустила смарт-хаб Homeview. Це пристрій нової категорії, який є центром "розумного будинку" компанії.