Заряжает три устройства одновременно: Xiaomi представила недорогой повербанк (фото)

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный повербанк с улучшенными функциями безопасности аккумулятора и встроенным кабелем.

Будущий Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 уже появилась на глобальном сайте Xiaomi.

Повербанк имеет емкость 20 000 мАч и суммарную выходную мощность 22,5 Вт. Он оснащен встроенным кабелем USB Type-C, а также портами USB Type-A и Type-C. Вес устройства составляет около 343 г.

Xiaomi Power Bank 20000 Фото: Xiaomi

Конфигурация портов позволяет Xiaomi Power Bank 20000 заряжать три устройства одновременно. Однако в этом случае суммарная выходная мощность снижается с 22,5 Вт до 15 Вт.

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Подключив повербанк к ноутбуку или настольному компьютеру, можно отслеживать информацию о состоянии аккумулятора через веб-портал. Также предусмотрено более десятка функций безопасности для предотвращения пожаров или взрывов.

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Xiaomi Power Bank 20000 Фото: Xiaomi

Цена Xiaomi Power Bank 20000 пока не разглашается, однако обнародованные характеристики свидетельствуют о том, что это бюджетное устройство.

Напомним, что компания INIU представила компактные внешние аккумуляторы INIU Outdoor Rugged с фонариками и надежно защищенными корпусами.

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