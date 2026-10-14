Заряджає три пристрої одночасно: Xiaomi представила недорогий повербанк (фото)

Компанія Xiaomi анонсувала бюджетний повербанк з покращеними функціями безпеки акумулятора та вбудованим кабелем.

Майбутній Xiaomi Power Bank 20000 (Integrated Cable) 2027 вже з’явився на глобальному сайті Xiaomi.

Повербанк пропонує ємність 20 000 мАг та сумарну вихідну потужність 22,5 Вт. Він має вбудований кабель USB Type-C, а також порти USB Type-A та Type-C. Важить пристрій близько 343 г.

Xiaomi Power Bank 20000 Фото: Xiaomi

Конфігурація портів дозволяє Xiaomi Power Bank 20000 заряджати три пристрої одночасно. Однак в такому випадку сумарна вихідна потужність падає з 22,5 Вт до 15 Вт.

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Підключивши повербанк до ноутбука або настільного комп’ютера, можна відстежувати інформацію про стан акумулятора через вебпортал. Також є понад десяток функцій безпеки для запобігання пожежам або вибухам.

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Xiaomi Power Bank 20000 Фото: Xiaomi

Ціна Xiaomi Power Bank 20000 поки не розголошується, проте оприлюднені характеристики свідчать про те, що це бюджетний пристрій.

Нагадаємо, INIU представила компактні повербанки INIU Outdoor Rugged з ліхтариками та надійно захищеними корпусами.

Фокус також повідомляв, що OnePlus представила бюджетний повербанк ємністю 10 000 мАг із зарядкою SuperVOOC.