Топ-3 Mini UPS для роутера на зиму: лучшие бесперебойники по версии пользователей

Компактные источники бесперебойного питания (Mini UPS) в Украине стали важным прибором в квартирах с интернетом GPON. Они питают роутер и оптический терминал, предотвращая обрывы связи во время блэкаутов.

ИБП для роутера — это в целом доступные гаджеты, но даже в этой категории есть дифференциация и свои нюансы. Есть модели с литий-ионными и и железо-фосфатными АКБ, они также различаются по емкости и мощности. Фокус расскажет про самые ходовые модели с высокими оценками покупателей — от "народного" бюджетника до более долговечного устройства.

DC1018P (10 400 мА·ч)

Недорогой, но надежный вариант. Прибор работает по принципу "подключил и забыл": питается от обычной розетки и мгновенно переходит на встроенные литий-ионные ячейки емкостью 10 400 мА·ч без перезагрузки оборудования. Выходов хватает для одновременного питания роутера и оптического терминала GPON. Однако литий-ионные батареи при постоянной эксплуатации здесь, судя по отзывам, продержатся до 2 лет или чуть больше — ресурс они теряют достаточно быстро.

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ИБП (UPS) для Wi-Fi-роутера DC1018P: доступный вариант в Украине Фото: rozetka.com.ua

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 10 400 мА·ч (Li-ion)

Выходная мощность: до 18-36 Вт (в зависимости от ревизии)

Набор разъемов: DC 12 В (до 2 А), DC 9 В (до 2 А), DC 5 В (до 2 А), USB 5 В / 2 А, порт POE (15 В или 24 В)

Время полной зарядки: около 2 часов от сети 220 В

Размеры и вес: 160 х 102 х 32 мм; 400 г

Отзывы в Украине:

"Полезное устройство, покупаю уже второе про запас. Митинги провожу без проблем: даже в момент отключения света соединение не теряется".

"Купил этот девайс, работает из коробки. Роутер на 9 В, абонентский терминал на 12 В. За 3,5-4 часа разрядился до 50% при четырех активных пользователях. Пришлось докупить провод подлиннее, но в целом вещь хорошая за свою цену".

"Работал без нареканий и держал роутер около 7-8 часов, но два года не протянул — перестал заряжаться. Не знаю, сдохла ли сама батарея или модуль зарядки, учитывая постоянное подключение к розетке 24/7".

"Пользуемся уже два года! Подключил и забыл о нем, выдерживает до 6 часов отключений".

"Заявленные 10 часов не держит, у меня заряда хватает максимум часов на 5, но в целом покупкой довольна".

Цена в Украине:

DC1018P (10 400 мА·ч) — 1 895 грн.

WGP UPS103C (16 000 мА·ч)

Сбалансированный вариант с увеличенной батареей и двумя отдельными выходами на 12 В. Такое решение избавляет от лишних разветвителей, если роутер и оптический терминал требуют одинакового напряжения 12 В. Главный нюанс: медленная зарядка. Согласно замерам одного из владельцев, АКБ принимает около 4-5 Вт при работающей нагрузке. Из-за этого при частых отключениях устройство медленно восстанавливает энергию (требуется примерно 2 часа зарядки на каждый час автономности), а блок питания на 12 В / 3 А придется докупать отдельно.

ИБП для роутера WGP UPS103C 16000mAh: повышенная емкость на тех же литиевых аккумуляторах Фото: rozetka.com.ua

Технические характеристики:

Емкость аккумулятора: 16 000 мА·ч (38,48 Вт·ч, 4 элемента Li-ion)

Выходная мощность: до 25 Вт

Набор разъемов: 2 выхода DC 12 В / 1 А, 1 порт USB 5 В / 1 А

Входное напряжение для зарядки: DC 12 В / 2-3 А (блок питания не входит в комплект)

Размеры и вес: 132 х 79 х 28,5 мм; 380 г

Отзывы в Украине:

"В комплекте есть два кабеля на 12 В, запитал роутер Archer C64 и оптический терминал. Работает уже 5 часов на заводском заряде. Было бы идеально, если бы производитель сразу клал в коробку адаптер на 36 Вт, а так имейте в виду — блок питания 12 В / 3 А нужно покупать отдельно".

"Переключение бесшовное, интернет не пропадает, емкости хватает. Но есть существенный минус — очень медленная зарядка. При включенном оборудовании на сам аккумулятор идет всего 4-5 Вт, поэтому прибору требуется около 2 часов зарядки на 1 час автономной работы. В жестких графиках он просто не успевает зарядиться между отключениями".

"Проверила на практике: 6 часов держит со стопроцентной гарантией, может и дольше, но включили свет".

Цена в Украине:

WGP UPS103C (16 000 мА·ч) — 2 399 грн.

Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·ч)

Более продвинутая модель, где доплата идет за два ключевых параметра: аккумуляторы LiFePO4 и емкость 24 000 мА·ч. Такая химия спокойно переносит постоянное нахождение в розетке и выдерживает тысячи циклов без потери емкости — долговечнее, чем Li-ion. Покупатели отмечают, что это все-таки не совсем ИБП, потому что байпаса тут нет и приборы питаются через батарею всегда. Тем не менее за счет большого запаса энергии повербанк держит интернет до 12-14 часов подряд и даже поддерживает питание камер видеонаблюдения через встроенный порт PoE 48 В.

Технические характеристики:

ИБП для роутера Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·ч LiFePo4) Фото: rozetka.com.ua

Емкость аккумулятора: 24 000 мА·ч (тип LiFePO4, 4 ячейки по 6000 мА·ч)

Выходная мощность: 18 Вт

Набор разъемов: переключаемый DC 9/12 В (до 2 А), USB 5 В / 2 А, Type-C 5 В / 1 А, порт PoE 48 В (0,35 А, 1 Гбит/с)

Время полной зарядки: около 4 часов от встроенного входа 220 В

Размеры и вес: 206 х 120 х 35 мм; 900 г

Отзывы в Украине:

"Автоматический режим в формате 'поставил и забыл', переключение за 0 секунд. Без проблем держит интернет от 8 до 10 часов. Из минусов — нельзя одновременно запитать два прибора с разным напряжением (выход переключается либо на 9 В, либо на 12 В)".

"К емкости вопросов нет: довольно мощный роутер и терминал ONU в моем случае работают около 12-14 часов, переключение мгновенное. Литий-железо-фосфатные ячейки — огромный плюс по долговечности по сравнению с другими моделями".

"Учитывайте, что здесь нет сквозного байпаса: приборы постоянно питаются от батареи, а плата берет подзарядку короткими импульсами раз в минуту. Потребление при зарядке около 23 Вт, половина идет на роутер. В итоге без нагрузки заряжается за 4 часа, а под нагрузкой — дольше".

Цена в Украине:

Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·ч) — 3 699 грн.

Ранее украинцы рассказали, какие зарядные станции выбирают для дома. В опросе Фокуса приняли участие 610 читателей. Большинство проголосовало за "другой бренд", поставив именитые зарядки Bluetti и EcoFlow на второе и третье место.

Также Фокус писал про надежные ИБП для котла и всего дома. Чтобы помочь определиться с выбором ИБП для осенне-зимнего сезона, Фокус собрал три популярные модели класса 1000 Вт, изучив их особенности и опыт эксплуатации от реальных владельцев.