Топ-3 Mini UPS для роутера на зиму: найкращі ДБЖ за версією користувачів

Компактні джерела безперебійного живлення (Mini UPS) в Україні стали важливим пристроєм у квартирах з інтернетом GPON. Вони забезпечують живлення маршрутизатора та оптичного терміналу, запобігаючи перебоям у зв’язку під час відключень електроенергії.

ДБЖ для роутера — це загалом доступні пристрої, але навіть у цій категорії є відмінності та свої нюанси. Є моделі з літій-іонними та залізо-фосфатними акумуляторами, вони також відрізняються за ємністю та потужністю. Фокус розповість про найпопулярніші моделі з високими оцінками покупців — від "народного" бюджетного варіанту до більш довговічного пристрою.

DC1018P (10 400 мА·год)

Недорогий, але надійний варіант. Прилад працює за принципом "підключив і забув": живиться від звичайної розетки та миттєво переходить на вбудовані літій-іонні акумулятори ємністю 10 400 мА·год без перезавантаження обладнання. Виходів вистачає для одночасного живлення роутера та оптичного терміналу GPON. Однак літій-іонні батареї при постійній експлуатації, судячи з відгуків, прослужать до 2 років або трохи більше — вони досить швидко втрачають свій ресурс.

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ДБЖ (UPS) для Wi-Fi-роутера DC1018P: доступний варіант в Україні Фото: rozetka.com.ua

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 10 400 мА·год (Li-ion)

Вихідна потужність: до 18–36 Вт (залежно від версії)

Набір роз'ємів: DC 12 В (до 2 А), DC 9 В (до 2 А), DC 5 В (до 2 А), USB 5 В / 2 А, порт POE (15 В або 24 В)

Час повної зарядки: близько 2 годин від мережі 220 В

Розміри та вага: 160 × 102 × 32 мм; 400 г

Відгуки в Україні:

"Корисний пристрій, купую вже другий про запас. Мітинги проводжу без проблем: навіть під час відключення світла з’єднання не втрачається".

"Купив цей пристрій, працює одразу після розпакування. Роутер на 9 В, абонентський термінал на 12 В. За 3,5–4 години розрядився до 50 % при чотирьох активних користувачах. Довелося докупити довший кабель, але загалом пристрій хороший за свою ціну".

"Працював без нарікань і забезпечував роботу роутера близько 7–8 годин, але два роки не протримався — перестав заряджатися. Не знаю, чи вийшла з ладу сама батарея, чи модуль зарядки, з огляду на постійне підключення до розетки 24/7".

"Користуємося вже два роки! Підключив і забув про нього, витримує до 6 годин відключень".

"Заявлені 10 годин не витримує, у мене заряду вистачає максимум на 5 годин, але загалом покупкою задоволена".

Ціна в Україні:

DC1018P (10 400 мА·год) — 1 895 грн.

WGP UPS103C (16 000 мА·год)

Збалансований варіант із збільшеним акумулятором та двома окремими виходами на 12 В. Таке рішення дозволяє уникнути зайвих розгалужувачів, якщо маршрутизатор та оптичний термінал потребують однакової напруги 12 В. Головний нюанс: повільна зарядка. Згідно з вимірами одного з власників, АКБ споживає близько 4–5 Вт під час роботи під навантаженням. Через це при частих відключеннях пристрій повільно відновлює енергію (потрібно приблизно 2 години заряджання на кожну годину автономної роботи), а блок живлення на 12 В / 3 А доведеться купувати окремо.

ДБЖ для роутера WGP UPS103C 16000 мА·год: підвищена ємність на тих самих літієвих акумуляторах Фото: rozetka.com.ua

Технічні характеристики:

Ємність акумулятора: 16 000 мА·год (38,48 Вт·год, 4 літієво-іонні елементи)

Вихідна потужність: до 25 Вт

Набір роз'ємів: 2 виходи DC 12 В / 1 А, 1 порт USB 5 В / 1 А

Вхідна напруга для зарядки: DC 12 В / 2–3 А (блок живлення не входить до комплекту)

Розміри та вага: 132 × 79 × 28,5 мм; 380 г

Відгуки в Україні:

"У комплекті є два кабелі на 12 В, підключив до них роутер Archer C64 та оптичний термінал. Працює вже 5 годин на заводському заряді. Було б ідеально, якби виробник одразу додав до комплекту адаптер на 36 Вт, а так майте на увазі — блок живлення 12 В / 3 А потрібно купувати окремо".

"Перемикання відбувається безперебійно, інтернет не зникає, ємності вистачає. Але є суттєвий мінус — дуже повільна зарядка. Коли обладнання увімкнено, на сам акумулятор йде всього 4–5 Вт, тому приладу потрібно близько 2 годин заряджання на 1 годину автономної роботи. У жорстких графіках він просто не встигає зарядитися між відключеннями".

"Перевірила на практиці: 6 годин тримає зі стовідсотковою гарантією, може й довше, але увімкнули світло".

Ціна в Україні:

WGP UPS103C (16 000 мА·год) — 2 399 грн.

Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·год)

Більш просунута модель, у якій доплата пов’язана з двома ключовими параметрами: акумуляторами LiFePO4 та ємністю 24 000 мА·год. Така хімія спокійно переносить постійне перебування в розетці та витримує тисячі циклів без втрати ємності — довговічніша, ніж Li-ion. Покупці зазначають, що це все-таки не зовсім ДБЖ, оскільки тут немає байпасу, і прилади завжди живляться від батареї. Проте завдяки великому запасу енергії зовнішній акумулятор забезпечує роботу Інтернету до 12–14 годин поспіль і навіть підтримує живлення камер відеоспостереження через вбудований порт PoE 48 В.

Технічні характеристики:

ДБЖ для маршрутизатора Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·год LiFePo4) Фото: rozetka.com.ua

Ємність акумулятора: 24 000 мА·год (тип LiFePO4, 4 елементи по 6000 мА·год)

Вихідна потужність: 18 Вт

Набір роз'ємів: перемикається DC 9/12 В (до 2 А), USB 5 В / 2 А, Type-C 5 В / 1 А, порт PoE 48 В (0,35 А, 1 Гбіт/с)

Час повної зарядки: близько 4 годин від вбудованого входу 220 В

Розміри та вага: 206 × 120 × 35 мм; 900 г

Відгуки в Україні:

"Автоматичний режим у форматі "встановив і забув", перемикання за 0 секунд. Без проблем забезпечує інтернет від 8 до 10 годин. З мінусів — не можна одночасно живити два прилади з різною напругою (вихід перемикається або на 9 В, або на 12 В)".

"Щодо ємності питань немає: досить потужний роутер і термінал ONU в моєму випадку працюють близько 12–14 годин, перемикання миттєве. Літій-залізо-фосфатні елементи — величезний плюс щодо довговічності порівняно з іншими моделями".

"Враховуйте, що тут немає наскрізного байпасу: прилади постійно живляться від батареї, а плата заряджається короткими імпульсами раз на хвилину. Споживання під час заряджання становить близько 23 Вт, половина припадає на роутер. У підсумку без навантаження заряджається за 4 години, а під навантаженням — довше".

Ціна в Україні:

Trinix TRX-MUPS-1848 (24 000 мА·год) — 3 699 грн.

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