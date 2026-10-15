Первый MacBook с сенсорным экраном уже близко: Apple назвала дату презентации

Компания Apple в скором времени представит MacBook Pro следующего поколения, который будет отличаться новым дизайном и сенсорным OLED-дисплеем.

Apple начала приглашать первых представителей прессы на презентацию продукта, которая состоится в среду, 28 октября. Об этом сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что на запланированном мероприятии Apple представит новый MacBook Pro. По слухам, он станет первым ноутбуком компании, оснащенным сенсорным OLED-экраном.

Как отмечает Notebookcheck, Apple продолжит использовать процессоры Apple M5 Pro и M5 Max, которые уже применяются в текущей модели MacBook Pro. Однако ноутбук получит новый дизайн впервые со времени выпуска моделей с Apple M1 Pro и M1 Max. Он станет немного тоньше и значительно легче.

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Ожидается, что MacBook Pro нового поколения будет ещё дороже, чем текущая модель. В то же время Apple может представить несколько более доступных устройств, таких как 14-дюймовый MacBook Pro с привычным дизайном и процессором Apple M6, а также iMac с процессором Apple M6. В тот же день может дебютировать первый iPad mini с OLED-дисплеем.

Напомним, что компания Lenovo представила свой недорогой 15-дюймовый ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 в ряде стран.

Фокус также сообщал, что компания Asus представила тонкий ноутбук ExpertBook A7, призванный заменить MacBook Air M5.