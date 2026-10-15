Перший MacBook із сенсорним екраном вже близько: названо дату презентації Apple

Компанія Apple незабаром представить MacBook Pro наступного покоління, що вирізнятиметься новим дизайном та сенсорним OLED-дисплеєм.

Apple почала запрошувати перших представників преси на презентацію продукту, що відбудеться в середу, 28 жовтня. Про це повідомив редактор Bloomberg Марк Гурман на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Повідомляється, що на запланованому заході Apple представить новий MacBook Pro. За чутками, він стане перший ноутбуком компанії, оснащеним сенсорним OLED-екраном.

Як зазначає Notebookcheck, Apple продовжить використовувати процесори Apple M5 Pro та M5 Max, які вже застосовуються в поточній моделі MacBook Pro. Проте ноутбук отримає новий дизайн вперше з часу випуску моделей з Apple M1 Pro та M1 Max. Він стане дещо тоншим і значно легшим.

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Очікується, що MacBook Pro нового покоління буде ще дорожчим за поточну модель. Водночас Apple може представити кілька дешевших пристроїв, як от 14-дюймовий MacBook Pro зі звичним дизайном та Apple M6 та iMac з Apple M6. Того ж дня може дебютувати перший iPad mini з OLED-дисплеєм.

Нагадаємо, Lenovo представила свій доступний 15-дюймовий ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 у низці країн.

Фокус також повідомляв, що Asus представила тонкий ноутбук ExpertBook A7 на заміну MacBook Air M5.