Перший MacBook із сенсорним екраном вже близько: названо дату презентації Apple
Компанія Apple незабаром представить MacBook Pro наступного покоління, що вирізнятиметься новим дизайном та сенсорним OLED-дисплеєм.
Apple почала запрошувати перших представників преси на презентацію продукту, що відбудеться в середу, 28 жовтня. Про це повідомив редактор Bloomberg Марк Гурман на своїй сторінці в соціальній мережі X.
Повідомляється, що на запланованому заході Apple представить новий MacBook Pro. За чутками, він стане перший ноутбуком компанії, оснащеним сенсорним OLED-екраном.
Як зазначає Notebookcheck, Apple продовжить використовувати процесори Apple M5 Pro та M5 Max, які вже застосовуються в поточній моделі MacBook Pro. Проте ноутбук отримає новий дизайн вперше з часу випуску моделей з Apple M1 Pro та M1 Max. Він стане дещо тоншим і значно легшим.
Яким ноутбуком ви користуєтесь?
Очікується, що MacBook Pro нового покоління буде ще дорожчим за поточну модель. Водночас Apple може представити кілька дешевших пристроїв, як от 14-дюймовий MacBook Pro зі звичним дизайном та Apple M6 та iMac з Apple M6. Того ж дня може дебютувати перший iPad mini з OLED-дисплеєм.
Нагадаємо, Lenovo представила свій доступний 15-дюймовий ноутбук IdeaPad Slim 3 15Q7X11 у низці країн.
Фокус також повідомляв, що Asus представила тонкий ноутбук ExpertBook A7 на заміну MacBook Air M5.