Лучшие зарядные станции по доступной цене: топ-5 популярных моделей сезона (фото)

В этом обзоре Фокус собрал пять недорогих зарядных станций от брендов Marstek, Allpowers и Bluetti, предлагающий хорошее соотношение цены и параметров.

Портативные электростанции мощностью от 300 до 700 Вт — доступный выбор для поддержания домашнего интернета, света и удаленной работы. Они не занимают много места, работают тихо и обеспечивают работу основных гаджетов.

Marstek A300 Pro (300 Вт)

Бренд Marstek пока не столь известен широкой публике, но модель предлагает неплохой набор возможностей в сегменте до 10 тысяч гривен. Внутри стоит долговечный аккумулятор LiFePO4 на 294,4 Вт·ч с ресурсом в 6000 циклов перезарядки. В отличие от большинства конкурентов начального уровня, сюда установили две розетки переменного тока на 230 В с чистой синусоидой и порт Type-C на 100 Вт, от которого без проблем заряжается почти любой ноутбук. Станция восстанавливает энергию от розетки с нуля менее чем за полтора часа, а режим резервного питания переключает нагрузку на батарею за 20 миллисекунд.

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Зарядная станция Marstek A300 Pro Фото: rozetka.com.ua

Характеристики разъемов:

2 розетки 230 В переменного тока (суммарно 300 Вт, короткий пик до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 100 Вт;

3 порта USB-A для зарядки телефонов и аксессуаров;

2 выхода постоянного тока DC5525;

1 автомобильное гнездо прикуривателя 12 В.

Какие приборы потянет:

Ноутбук с поддержкой зарядки через Type-C (хватит примерно на 4 полных заряда);

Домашний Wi-Fi роутер вместе с оптическим терминалом GPON (до 18-20 часов непрерывного интернета);

Автомобильный холодильник мощностью до 60 Вт (около 4 часов);

Светодиодные настольные лампы и зарядка смартфонов (до 16 циклов подпитки).

Цена в Украине:

Marstek A300 Pro (300 Вт / 294,4 Вт·ч) — 9 999 грн.

Allpowers VOLIX P300 (300 Вт)

Чуть дороже Marstek, но все еще очень доступное решение. Главный козырь — разъем Type-C на 140 Вт. Это позволяет быстро заряжать либо питать в том числе игровые ноутбуки либо мощные MacBook, но нужно, чтобы протокол Power Delivery в лэптопе поддерживал такую мощность. Батарея на 256 Вт·ч достаточно миниатюрная, но заряжается шустро — с нуля до сотни за 50 минут. Прибор весит всего 3,57 кг и рассчитан на 4000 циклов службы.

Из-за чувствительной автоматики станция, как и другие модели Allpowers, требовательна к стабильности сети. Допустим, света не было много часов, и его только что включили — в таких ситуациях Volix P300 может отказаться заряжаться и выдаст ошибку E07. Во время коротких окон с электричеством это может быть проблемой, но чаще всего это не дефект самой зарядной станции, а результат нестабильного напряжения в электросети. Лучшее решение — дать аккумуляторам остыть и немного подождать после включения света. Также помогает перезагрузка инвертора: длительное нажатие клавиши Power.

Зарядная станция Allpowers Volix P300 Фото: YouTube

Характеристики разъемов:

1 розетка 220 В (300 Вт, кратковременный пик до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery мощностью до 140 Вт;

2 порта USB-A с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт;

1 выход постоянного тока DC 12 В/8 А.

Какие приборы потянет:

Рабочие ноутбуки через скоростной порт 140 Вт;

Связку из роутера и терминала (16-18 часов работы);

Небольшие телевизоры, смартфоны, свет и так далее.

Цена в Украине:

ALLPOWERS VOLIX P300 (300 Вт / 256 Вт·ч) — 11 700 грн.

Allpowers R600 (600 Вт)

За относительно небольшую прибавку в цене эта модель предлагает параметры вдвое выше: 600 Вт с пиковыми перегрузками до 1200 Вт, но аккумулятора LiFePO4 составляет все еще скромные 299 Вт·ч. Имеются две розетки 230 В. Кроме того, сверху предусмотрена площадка для беспроводной зарядки для смартфонов на 15 Вт, а на передней панели есть фонарик — не лучшее расположение для него, но опция есть опция.

Станция восстанавливает заряд от розетки за один час. Скорость переключения ИБП составляет 15 миллисекунд, чего может быть достаточно для некоторых ПК, но лучше протестировать прежде чем доверять станции сохранение важной работы.

Зарядная станция Allpowers R600 Фото: Скриншот

Характеристики разъемов:

2 розетки 230 В с чистой синусоидой (суммарно 600 Вт, пик до 1200 Вт);

2 порта USB-C по 100 Вт каждый;

2 порта USB-A QC 3.0 по 18 Вт;

1 автомобильный прикуриватель 12 В/10 А;

1 панель беспроводной зарядки Qi на 15 Вт.

Какие приборы потянет:

Стационарный компьютер с монитором (около 1,5-2 часов работы);

Капельные кофеварки и кофемолки в пределах 600 Вт;

До двух ноутбуков порты Type-C по 100 Вт;

Газовые котлы отопления с потреблением до 100-120 Вт (примерно 2-2,5 часа).

Цена в Украине:

Allpowers R600 (600 Вт / 299 Вт·ч) — 14 990 грн.

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт)

Бестселлер от более известного бренда, заслужившего доверие украинцев. Станция предлагает те же 600 Вт номинала при емкости батареи 288 Вт·ч, но обладает более мощным разъемом USB-C с отдачей до 140 Вт (второй порт выдает 100 Вт). Технология UltraCell обеспечивает минимальный саморазряд — в режиме ожидания потребление составляет лишь 4,5 Вт.

За 1 часа 15 минут восполняется запас энергии. В отличие от R600, здесь нет фонарика и только одна розетка переменного тока, зато есть удобное приложение Bluetti работает стабильнее, позволяющее ограничивать ток заряда при слабой проводке. В режиме сквозного питания станция способна транзитом пропускать до 980 Вт мощности.

Зарядная станция Bluetti Elite 30 V2 Фото: OLX

Характеристики разъемов:

1 розетка 230 В (600 Вт, кратковременный буст до 1500 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 до 140 Вт;

1 порт USB-C Power Delivery до 100 Вт;

2 порта USB-A по 15 Вт;

2 выхода постоянного тока DC5521 (12 В/5 А);

1 автомобильный порт 12 В/10 А.

Какие приборы потянет:

Ноутбуки Apple MacBook Pro на пиковой мощности зарядки 140 Вт;

Двухконтурный котел (около 2,5-3 часов работы циркуляционного насоса);

Телевизор диагональю 43-50 дюймов (примерно 2,5-3 часа просмотра);

Электрические простыни.

Цена в Украине:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·ч) — 15 499 грн.

Bluetti AC50P (700 Вт)

Самая дорогая модель подборки, относящаяся к среднему классу. Аккумулятор LiFePO4 на 504 Вт·ч вместе с инвертором 700 Вт (в пике до 1200 Вт) — хорошая связка для большинства умеренных бытовых задач. Многочасовая работа техники без подзарядки — ключевая направленность этой станции. При среднем потреблении офисного лэптопа около 30 Вт через разъем Type-C энергии хватит почти на 15-16 часов работы.

Разъемы Type-C ограничены мощностью 65 Вт — все еще достаточно для экономичных ноутбуков и большинства телефонов. Батарея восполняет заряд от розетки за 1,5 часа, а штатная система AI-BMS оптимизирует балансировку ячеек при перепадах температур от -20 до +40 °C. Корпус весит 6,9 кг и оборудован ручкой для переноски.

Зарядная станция Bluetti AC50P Фото: Facebook

Характеристики разъемов:

1 розетка 230 В (номинальная мощность 700 Вт, пик 1200 Вт);

2 порта USB-C по 65 Вт;

1 порт USB-A на 15 Вт;

1 автомобильный разъем 12 В/10 А;

1 платформа беспроводной зарядки Qi на 15 Вт.

Какие приборы потянет:

Энергоэффективные рабочие ноутбуки через Type-C (до 15-16 часов автономной работы);

Небольшой холодильник с пусковой мощностью до 700 Вт (около 5-6 часов);

Газовый отопительный котел (до 4-5 часов);

Цена в Украине:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·ч) — 20 999 грн.

Напомним, эта зарядная станция EcoFlow до 15 000 грн отличается портативностью и относительно доступной ценой, что делает ее одной из самых популярных моделей в своем сегменте.

Также Фокус писал про зарядные станции под любые нужды от неочевидных брендов. В обзоре Фокуса участвовали зарядки Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 и Ugreen PowerRoam GS600.