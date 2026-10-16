Найкращі зарядні станції за доступною ціною: топ-5 популярних моделей сезону (фото)

У цьому огляді Фокус зібрав п’ять недорогих зарядних станцій від брендів Marstek, Allpowers та Bluetti, які пропонують гарне співвідношення ціни та параметрів.

Портативні електростанції потужністю від 300 до 700 Вт — доступний варіант для забезпечення домашнього інтернету, освітлення та віддаленої роботи. Вони не займають багато місця, працюють тихо та забезпечують роботу основних гаджетів.

Marstek A300 Pro (300 Вт)

Бренд Marstek поки що не надто відомий на ринку, але ця модель пропонує непоганий набір можливостей у ціновому сегменті до 10 тисяч гривень. Усередині встановлено довговічний акумулятор LiFePO4 на 294,4 Вт·год із ресурсом у 6000 циклів перезарядки. На відміну від більшості конкурентів початкового рівня, тут встановлено дві розетки змінного струму на 230 В із чистою синусоїдою та порт Type-C на 100 Вт, від якого без проблем заряджається майже будь-який ноутбук. Станція відновлює заряд від розетки з нуля менш ніж за півтори години, а режим резервного живлення перемикає навантаження на акумулятор за 20 мілісекунд.

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Зарядна станція Marstek A300 Pro Фото: rozetka.com.ua

Характеристики роз'ємів:

2 розетки 230 В змінного струму (загалом 300 Вт, короткочасний пік до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery потужністю до 100 Вт;

3 порти USB-A для заряджання телефонів та аксесуарів;

2 виходи постійного струму DC5525;

1 автомобільне гніздо прикурювача 12 В.

Які прилади він зможе живити:

Ноутбук із підтримкою зарядки через Type-C (вистачить приблизно на 4 повних заряди);

Домашній Wi-Fi-роутер разом з оптичним терміналом GPON (до 18–20 годин безперервного доступу до Інтернету);

Автомобільний холодильник потужністю до 60 Вт (близько 4 годин);

Світлодіодні настільні лампи та зарядка смартфонів (до 16 циклів заряджання).

Ціна в Україні:

Marstek A300 Pro (300 Вт / 294,4 Вт·год) — 9 999 грн.

Allpowers VOLIX P300 (300 Вт)

Трохи дорожче за Marstek, але все ще дуже доступне рішення. Головна перевага — роз'єм Type-C на 140 Вт. Це дозволяє швидко заряджати або живити, зокрема, ігрові ноутбуки чи потужні MacBook, але потрібно, щоб протокол Power Delivery у ноутбуці підтримував таку потужність. Акумулятор на 256 Вт·год досить мініатюрний, але заряджається швидко — від нуля до ста за 50 хвилин. Пристрій важить усього 3,57 кг і розрахований на 4000 циклів роботи.

Через чутливу автоматику ця станція, як і інші моделі Allpowers, висуває високі вимоги до стабільності електромережі. Припустимо, світла не було протягом багатьох годин, і його щойно увімкнули — у таких ситуаціях Volix P300 може відмовитися заряджатися та видасть помилку E07. Під час коротких періодів наявності електроенергії це може бути проблемою, але найчастіше це не дефект самої зарядної станції, а наслідок нестабільної напруги в електромережі. Найкраще рішення — дати акумуляторам охолонути й трохи почекати після увімкнення світла. Також допомагає перезавантаження інвертора: тривале натискання клавіші Power.

Зарядна станція Allpowers Volix P300 Фото: YouTube

Характеристики роз'ємів:

1 розетка 220 В (300 Вт, короткочасний пік до 600 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery потужністю до 140 Вт;

2 порти USB-A з підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт;

1 вихід постійного струму DC 12 В/8 А.

Які прилади він зможе живити:

Робочі ноутбуки через високошвидкісний порт 140 Вт;

Зв'язок між роутером і терміналом (16–18 годин роботи);

Невеликі телевізори, смартфони, освітлення тощо.

Ціна в Україні:

ALLPOWERS VOLIX P300 (300 Вт / 256 Вт·год) — 11 700 грн.

Allpowers R600 (600 Вт)

За відносно невелику надбавку до ціни ця модель пропонує вдвічі вищі характеристики: 600 Вт із піковими перевантаженнями до 1200 Вт, але ємність акумулятора LiFePO4 все ще залишається скромною — 299 Вт·год. Є дві розетки на 230 В. Крім того, зверху передбачено майданчик для бездротової зарядки смартфонів потужністю 15 Вт, а на передній панелі є ліхтарик — не найкраще розташування для нього, але опція є опція.

Станція заряджається від розетки за одну годину. Швидкість перемикання ДБЖ становить 15 мілісекунд, чого може вистачити для деяких ПК, але краще перевірити, перш ніж довіряти цій станції збереження важливої роботи.

Зарядна станція Allpowers R600 Фото: Скриншот

Характеристики роз'ємів:

2 розетки 230 В із чистою синусоїдою (загалом 600 Вт, пікова потужність до 1200 Вт);

2 порти USB-C по 100 Вт кожен;

2 порти USB-A QC 3.0 по 18 Вт;

1 автомобільний прикурювач 12 В/10 А;

1 панель бездротової зарядки Qi на 15 Вт.

Які прилади він зможе живити:

Настільний комп’ютер із монітором (близько 1,5–2 годин роботи);

Крапельні кавоварки та кавомолки потужністю до 600 Вт;

До двох ноутбуків з портами Type-C по 100 Вт;

Газові опалювальні котли зі споживанням до 100–120 Вт (приблизно 2–2,5 години).

Ціна в Україні:

Allpowers R600 (600 Вт / 299 Вт·год) — 14 990 грн.

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт)

Бестселер від більш відомого бренду, який заслужив довіру українців. Станція пропонує ту саму номінальну потужність 600 Вт при ємності акумулятора 288 Вт·год, але має більш потужний роз’єм USB-C із вихідною потужністю до 140 Вт (другий порт видає 100 Вт). Технологія UltraCell забезпечує мінімальний саморозряд — у режимі очікування споживання становить лише 4,5 Вт.

За 1 годину 15 хвилин запас енергії відновлюється. На відміну від R600, тут немає ліхтарика і лише одна розетка змінного струму, зате є зручний додаток Bluetti, який працює стабільніше та дозволяє обмежувати струм заряду при слабкій електропроводці. У режимі наскрізного живлення станція здатна пропускати до 980 Вт потужності.

Зарядна станція Bluetti Elite 30 V2 Фото: OLX

Характеристики роз'ємів:

1 розетка 230 В (600 Вт, короткочасне підвищення потужності до 1500 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 до 140 Вт;

1 порт USB-C Power Delivery до 100 Вт;

2 порти USB-A по 15 Вт;

2 виходи постійного струму DC5521 (12 В/5 А);

1 автомобільний порт 12 В/10 А.

Які прилади він зможе живити:

Ноутбуки Apple MacBook Pro із піковою потужністю зарядки 140 Вт;

Двоконтурний котел (близько 2,5–3 годин роботи циркуляційного насоса);

Телевізор діагоналлю 43–50 дюймів (приблизно 2,5–3 години перегляду);

Електричні простирадла.

Ціна в Україні:

Bluetti Elite 30 V2 (600 Вт / 288 Вт·год) — 15 499 грн.

Bluetti AC50P (700 Вт)

Найдорожча модель у цій добірці, що належить до середнього класу. Акумулятор LiFePO4 на 504 Вт·год разом з інвертором 700 Вт (у піку до 1200 Вт) — хороше поєднання для більшості повсякденних побутових завдань. Багатогодинна робота техніки без підзарядки — ключова особливість цієї станції. При середньому споживанні офісного ноутбука близько 30 Вт через роз'єм Type-C енергії вистачить майже на 15–16 годин роботи.

Роз'єми Type-C мають обмеження потужності 65 Вт — цього все ще достатньо для енергоефективних ноутбуків та більшості телефонів. Акумулятор заряджається від розетки за 1,5 години, а вбудована система AI-BMS оптимізує балансування елементів при перепадах температур від -20 до +40 °C. Корпус важить 6,9 кг і оснащений ручкою для перенесення.

Зарядна станція Bluetti AC50P Фото: Facebook

Характеристики роз'ємів:

1 розетка 230 В (номінальна потужність 700 Вт, пікова 1200 Вт);

2 порти USB-C по 65 Вт;

1 порт USB-A на 15 Вт;

1 автомобільний роз'єм 12 В/10 А;

1 платформа бездротової зарядки Qi на 15 Вт.

Які прилади він зможе живити:

Енергоефективні робочі ноутбуки з підключенням через Type-C (до 15–16 годин автономної роботи);

Невеликий холодильник із пусковою потужністю до 700 Вт (близько 5–6 годин);

Газовий опалювальний котел (до 4–5 годин);

Ціна в Україні:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·год) — 20 999 грн.

Нагадаємо, ця зарядна станція EcoFlow вартістю до 15 000 грн вирізняється портативністю та відносно доступною ціною, що робить її однією з найпопулярніших моделей у своєму сегменті.

Також Фокус писав про зарядні станції на будь-які потреби від маловідомих брендів. У огляді "Фокусу" брали участь зарядні пристрої Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 та Ugreen PowerRoam GS600.