Идеальный повербанк для ноутбука: Xiaomi выпустила новую модель на 25 000 мАч (фото)

Компания Xiaomi представила Power Bank Pro 25000, который поддерживает быструю зарядку и оснащён встроенным кабелем.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 стал обновленной версией портативного зарядного устройства HyperCharge, выпущенного в феврале 2025 года. Повербанк уже вышел в Китае и вскоре будет представлен на международном рынке.

Новинка от Xiaomi обладает емкостью 25 000 мАч и общей номинальной выходной мощностью 250 Вт. Этого достаточно для полноценной зарядки мощных ноутбуков, таких как MacBook Pro. Повербанк имеет два порта USB-C и один порт USB-A, что позволяет ему одновременно питать до трех устройств.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 Фото: Xiaomi

Выдвижной кабель USB-C имеет длину 70 см и поддерживает быструю зарядку мощностью 140 Вт. Второй порт USB-C также поддерживает быструю зарядку мощностью 140 Вт, тогда как порт USB-A имеет максимальную мощность 120 Вт.

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Повербанк поддерживает несколько стандартов зарядки, включая PD3.2, PPS, QC3.0 и Apple 2.4. Это делает его совместимым практически со всеми устройствами. Встроенный дисплей отображает основную информацию о зарядке, а приложение предоставляет более подробные отчеты. Также есть функция Xiaomi Find, которая может пригодиться, если устройство потерялось.

Стартовая цена Xiaomi Power Bank Pro 25000 — 999 юаней (около 6 740 грн).

Напомним, компания OnePlus представила повербанк емкостью 10 000 мАч с технологией зарядки SuperVOOC.

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