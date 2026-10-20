Ідеальний повербанк для ноутбука: Xiaomi випустила нову модель на 25000 мАг (фото)

Компанія Xiaomi представила Power Bank Pro 25000, який підтримує швидку зарядку та має вбудований кабель.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 став оновленою версією портативного зарядного пристрою HyperCharge, випущеного лютому 2025 року. Повербанк вже вийшов у Китаї та незабаром буде представлений на міжнародному ринку.

Новинка Xiaomi пропонує ємність 25 000 мАг та загальну номінальну вихідну потужність 250 Вт. Цього достатньо для повноцінної зарядки потужних ноутбуків, таких як MacBook Pro. Повербанк має два порти USB-C та один порт USB-A, що дозволяє йому одночасно живити до трьох пристроїв.

Xiaomi Power Bank Pro 25000 Фото: Xiaomi

Висувний кабель USB-C має довжину 70 см та підтримує швидку зарядку потужністю 140 Вт. Другий порт USB-C також підтримує швидку зарядку 140 Вт, тоді як порт USB-A має максимальну потужність 120 Вт.

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Повербанк підтримує кілька стандартів зарядки, включаючи PD3.2, PPS, QC3.0 та Apple 2.4. Це робить його сумісним практично з усіма пристроями. Вбудований дисплей відображає основну інформацію про зарядку, тоді як застосунок пропонує більш детальні звіти. Також є функція Xiaomi Find, яка може стати в нагоді, якщо пристрій загубився.

Стартова ціна Xiaomi Power Bank Pro 25000 — 999 юанів (близько 6 740 грн).

Нагадаємо, компанія OnePlus представила повербанк ємністю 10 000 мАг із зарядкою SuperVOOC.

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