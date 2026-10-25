Лучшая EcoFlow для большинства приборов: какую станцию выбрать этой осенью (фото)
Выбирая домашнюю электростанцию на 1800 Вт, многие покупатели смотрят на новинки вроде EcoFlow DELTA 3 Classic. Однако проверенная временем EcoFlow DELTA 2 за ту же цену в ряде бытовых задач оказывается практичнее.
В этом материале Фокус сопоставил обе зарядные станции в подробной таблице и разобрал, почему модель прошлого поколения остается одним из самых выгодных предложений на рынке.
Почему EcoFlow DELTA 2 до сих пор актуальна
При одинаковой емкости аккумулятора 1024 Вт·ч и номинальной мощности инвертора 1800 Вт обе модели уверенно тянут до 90% домашней техники, включая микроволновки, холодильники, чайники и отопительные котлы.
Главный козырь DELTA 2 — удобство подключения. Здесь установлены четыре розетки на 230 В, тогда как у новой DELTA 3 Classic их всего две, из-за чего приборы часто приходится включать через тройники. Кроме того, более ранняя модель предлагает сразу два порта Type-C по 100 Вт и четыре разъема USB-A. В версии DELTA 3 Classic набор разъемов урезали: там остался один порт USB-A и два Type-C с разной мощностью (100 Вт и 30 Вт).
С другой стороны, новинка DELTA 3 Classic быстрее заряжается от розетки (за 45-56 минут против 80 минут у DELTA 2), получила повышенный пиковый порог мощности в режиме X-Boost (до 2600-3600 Вт против 2200-2700 Вт) и режим быстрого переключения ИБП за 10 мс.
Обе станции отлично справляются с главными задачами при блэкаутах, но если в приоритете одновременное ноутбуков и других приборов, DELTA 2 выигрывает по удобству.
EcoFlow Delta 2 против EcoFlow Delta 3 Classic: характеристики
|Параметр
|EcoFlow DELTA 2
|EcoFlow DELTA 3 Classic
|Емкость аккумулятора
|1024 Вт·ч (LiFePO4)
|1024 Вт·ч (LiFePO4 Full-Tab)
|Номинальная мощность
|1800 Вт
|1800 Вт
|Пиковая мощность (X-Boost)
|до 2200-2700 Вт
|до 2600-3600 Вт
|Количество розеток 230 В
|4 розетки
|2 розетки
|Порты USB-C
|2 × 100 Вт
|1 × 100 Вт + 1 × 30 Вт
|Порты USB-A
|4 порта (два быстрых по 18 Вт)
|1 порт (18 Вт)
|Скорость зарядки от розетки
|80 минут (X-Stream 1200 Вт)
|45-56 минут (X-Stream 1400 Вт)
|Зарядка от солнца
|до 500 Вт (3-6 часов)
|до 500 Вт (2,5 часа)
|Функция ИБП (UPS)
|базовый режим аварийного питания EPS
|быстрое переключение за 10 мс
|Подключение доп. батарей
|поддерживается (до 2-3 кВт·ч)
|поддерживается
|Вес устройства
|12,0 кг
|12,1 кг
Цены в Украине:
- EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 34 995 грн грн.
- EcoFlow DELTA 3 Classic (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 34 995 грн.
Отзывы в Украине и время работы техники
Пользователи в Украине используют EcoFlow DELTA 2 уже несколько сезонов, отмечая стабильность работы при затяжных отключениях:
- Игровые и рабочие ноутбуки: Владелец мощного лэптопа ASUS ROG Strix G16 замерил автономность: при потреблении 70-100 Вт энергии хватает на 10 часов работы, а при запуске игр с расходом 100-150 Вт станция держит от 5 до 6 часов.
- Домашний интернет и свет: В связке с роутером, оптическим терминалом GPON и лампами прибор работает больше суток.
- Надежность во времени: Один из покупателей пишет, что станция без сбоев служит второй год при регулярных циклах зарядки и разрядки. Мобильное приложение подключается быстро и позволяет контролировать расход энергии в реальном времени.
Ранее сообщалось, что есть более дешевая зарядная станция для котла, которую покупают в Украине вместо EcoFlow.
Также Фокус писал, что зарядная станция Fossibot F2400 предлагает такую же емкость, как и EcoFlow DELTA 2 Max или EcoFlow DELTA 3 Max, но по значительно более низкой цене.