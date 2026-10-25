Найкраща EcoFlow для більшості приладів: яку станцію вибрати цієї осені (фото)
Обираючи домашню електростанцію потужністю 1800 Вт, багато покупців звертають увагу на новинки на кшталт EcoFlow DELTA 3 Classic. Однак перевірена часом EcoFlow DELTA 2 за ту саму ціну виявляється практичнішою для низки побутових завдань.
У цьому матеріалі Фокус порівняв обидві зарядні станції у докладній таблиці та проаналізував, чому модель минулого покоління залишається однією з найвигідніших пропозицій на ринку.
Чому EcoFlow DELTA 2 досі залишається актуальною
При однаковій ємності акумулятора 1024 Вт·год та номінальній потужності інвертора 1800 Вт обидві моделі впевнено забезпечують роботу до 90 % побутової техніки, включаючи мікрохвильові печі, холодильники, чайники та опалювальні котли.
Головна перевага DELTA 2 — зручність підключення. Тут встановлено чотири розетки на 230 В, тоді як у нової DELTA 3 Classic їх усього дві, через що прилади часто доводиться підключати через трійники. Крім того, попередня модель пропонує відразу два порти Type-C по 100 Вт і чотири роз'єми USB-A. У версії DELTA 3 Classic набір роз'ємів скоротили: там залишився один порт USB-A і два Type-C з різною потужністю (100 Вт і 30 Вт).
З іншого боку, новинка DELTA 3 Classic швидше заряджається від розетки (за 45–56 хвилин проти 80 хвилин у DELTA 2), має підвищений піковий поріг потужності в режимі X-Boost (до 2600–3600 Вт проти 2200–2700 Вт) та режим швидкого перемикання ДБЖ за 10 мс.
Обидві станції чудово справляються з основними завданнями під час відключень електроенергії, але якщо пріоритетом є одночасне живлення ноутбуків та інших пристроїв, DELTA 2 виграє за зручністю.
EcoFlow Delta 2 проти EcoFlow Delta 3 Classic: характеристики
|Параметр
|EcoFlow DELTA 2
|EcoFlow DELTA 3 Classic
|Емкость аккумулятора
|1024 Вт·ч (LiFePO4)
|1024 Вт·ч (LiFePO4 Full-Tab)
|Номинальная мощность
|1800 Вт
|1800 Вт
|Пиковая мощность (X-Boost)
|до 2200-2700 Вт
|до 2600-3600 Вт
|Количество розеток 230 В
|4 розетки
|2 розетки
|Порты USB-C
|2 × 100 Вт
|1 × 100 Вт + 1 × 30 Вт
|Порты USB-A
|4 порта (два быстрых по 18 Вт)
|1 порт (18 Вт)
|Скорость зарядки от розетки
|80 минут (X-Stream 1200 Вт)
|45-56 минут (X-Stream 1400 Вт)
|Зарядка от солнца
|до 500 Вт (3-6 часов)
|до 500 Вт (2,5 часа)
|Функция ИБП (UPS)
|базовый режим аварийного питания EPS
|быстрое переключение за 10 мс
|Подключение доп. батарей
|поддерживается (до 2-3 кВт·ч)
|поддерживается
|Вес устройства
|12,0 кг
|12,1 кг
Ціни в Україні:
- EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 34 995 грн.
- EcoFlow DELTA 3 Classic (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 34 995 грн.
Відгуки в Україні та час роботи техніки
Користувачі в Україні використовують EcoFlow DELTA 2 вже кілька сезонів, відзначаючи стабільність роботи під час тривалих відключень:
- Ігрові та робочі ноутбуки: Власник потужного ноутбука ASUS ROG Strix G16 виміряв час автономної роботи: при споживанні 70–100 Вт енергії вистачає на 10 годин роботи, а під час запуску ігор із споживанням 100–150 Вт пристрій працює від 5 до 6 годин.
- Домашній інтернет та освітлення: У комплекті з роутером, оптичним терміналом GPON та лампами прилад працює більше доби.
- Надійність у часі: Один із покупців пише, що станція без збоїв працює другий рік при регулярних циклах заряджання та розряджання. Мобільний додаток підключається швидко та дозволяє контролювати споживання енергії в реальному часі.
Раніше повідомлялося, що існує дешевша зарядна станція для котла, яку купують в Україні замість EcoFlow.
Також Фокус повідомляв, що зарядна станція Fossibot F2400 має таку саму ємність, як і EcoFlow DELTA 2 Max або EcoFlow DELTA 3 Max, але за значно нижчою ціною.