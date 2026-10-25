Найкраща EcoFlow для більшості приладів: яку станцію вибрати цієї осені (фото)

Обираючи домашню електростанцію потужністю 1800 Вт, багато покупців звертають увагу на новинки на кшталт EcoFlow DELTA 3 Classic. Однак перевірена часом EcoFlow DELTA 2 за ту саму ціну виявляється практичнішою для низки побутових завдань.

У цьому матеріалі Фокус порівняв обидві зарядні станції у докладній таблиці та проаналізував, чому модель минулого покоління залишається однією з найвигідніших пропозицій на ринку.

Чому EcoFlow DELTA 2 досі залишається актуальною

При однаковій ємності акумулятора 1024 Вт·год та номінальній потужності інвертора 1800 Вт обидві моделі впевнено забезпечують роботу до 90 % побутової техніки, включаючи мікрохвильові печі, холодильники, чайники та опалювальні котли.

Головна перевага DELTA 2 — зручність підключення. Тут встановлено чотири розетки на 230 В, тоді як у нової DELTA 3 Classic їх усього дві, через що прилади часто доводиться підключати через трійники. Крім того, попередня модель пропонує відразу два порти Type-C по 100 Вт і чотири роз'єми USB-A. У версії DELTA 3 Classic набір роз'ємів скоротили: там залишився один порт USB-A і два Type-C з різною потужністю (100 Вт і 30 Вт).

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Зарядна станція EcoFlow DELTA 2 Фото: PhoneArena

З іншого боку, новинка DELTA 3 Classic швидше заряджається від розетки (за 45–56 хвилин проти 80 хвилин у DELTA 2), має підвищений піковий поріг потужності в режимі X-Boost (до 2600–3600 Вт проти 2200–2700 Вт) та режим швидкого перемикання ДБЖ за 10 мс.

Обидві станції чудово справляються з основними завданнями під час відключень електроенергії, але якщо пріоритетом є одночасне живлення ноутбуків та інших пристроїв, DELTA 2 виграє за зручністю.

EcoFlow Delta 2 проти EcoFlow Delta 3 Classic: характеристики

Параметр EcoFlow DELTA 2 EcoFlow DELTA 3 Classic Емкость аккумулятора 1024 Вт·ч (LiFePO4) 1024 Вт·ч (LiFePO4 Full-Tab) Номинальная мощность 1800 Вт 1800 Вт Пиковая мощность (X-Boost) до 2200-2700 Вт до 2600-3600 Вт Количество розеток 230 В 4 розетки 2 розетки Порты USB-C 2 × 100 Вт 1 × 100 Вт + 1 × 30 Вт Порты USB-A 4 порта (два быстрых по 18 Вт) 1 порт (18 Вт) Скорость зарядки от розетки 80 минут (X-Stream 1200 Вт) 45-56 минут (X-Stream 1400 Вт) Зарядка от солнца до 500 Вт (3-6 часов) до 500 Вт (2,5 часа) Функция ИБП (UPS) базовый режим аварийного питания EPS быстрое переключение за 10 мс Подключение доп. батарей поддерживается (до 2-3 кВт·ч) поддерживается Вес устройства 12,0 кг 12,1 кг

Ціни в Україні:

EcoFlow DELTA 2 (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 34 995 грн.

— 34 995 грн. EcoFlow DELTA 3 Classic (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 34 995 грн.

Зарядна станція Ecoflow Delta 2 у будинку Фото: EcoFlow

Відгуки в Україні та час роботи техніки

Користувачі в Україні використовують EcoFlow DELTA 2 вже кілька сезонів, відзначаючи стабільність роботи під час тривалих відключень:

Ігрові та робочі ноутбуки: Власник потужного ноутбука ASUS ROG Strix G16 виміряв час автономної роботи: при споживанні 70–100 Вт енергії вистачає на 10 годин роботи, а під час запуску ігор із споживанням 100–150 Вт пристрій працює від 5 до 6 годин.

Власник потужного ноутбука ASUS ROG Strix G16 виміряв час автономної роботи: при споживанні 70–100 Вт енергії вистачає на 10 годин роботи, а під час запуску ігор із споживанням 100–150 Вт пристрій працює від 5 до 6 годин. Домашній інтернет та освітлення: У комплекті з роутером, оптичним терміналом GPON та лампами прилад працює більше доби.

У комплекті з роутером, оптичним терміналом GPON та лампами прилад працює більше доби. Надійність у часі: Один із покупців пише, що станція без збоїв працює другий рік при регулярних циклах заряджання та розряджання. Мобільний додаток підключається швидко та дозволяє контролювати споживання енергії в реальному часі.

Раніше повідомлялося, що існує дешевша зарядна станція для котла, яку купують в Україні замість EcoFlow.

Також Фокус повідомляв, що зарядна станція Fossibot F2400 має таку саму ємність, як і EcoFlow DELTA 2 Max або EcoFlow DELTA 3 Max, але за значно нижчою ціною.