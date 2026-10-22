Украинские дроны вывели из строя дата-центры РФ: под угрозой оказалось развитие ИИ "Яндекса"

В октябре украинские дроны атаковали шесть дата-центров российских технологических компаний, в том числе "Яндекса", "Сбербанка" и "ВКонтакте". Удары привели к перебоям в работе цифровых сервисов и могут надолго затормозить развитие искусственного интеллекта в России.

Об этом говорится в материале издания The Independent.

По данным Associated Press, были затронуты три основных дата-центра "Яндекса", один объект "Сбербанка" и дата-центр "ВКонтакте". Из-за повреждения серверной инфраструктуры возникли перебои с банковскими операциями, онлайн-торговлей, геолокацией, вызовом такси и облачными сервисами. Проблемы также коснулись виртуального помощника "Алиса" и чат-ботов с искусственным интеллектом.

Последствия ощутили на себе и российские суды: по имеющимся данным, арбитражные суды были вынуждены переносить или отменять заседания из-за проблем с доступом к базам данных.

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Какие дата-центры подверглись атаке со стороны Украины

По информации AP, 8 октября украинские дроны нанесли удар по дата-центру "Яндекса" в Сасове Рязанской области, где размещались два из трёх суперкомпьютеров компании. 9 октября был поражён объект в Калуге, а 11 октября — во Владимире.

14 октября подвергся атаке дата-центр "Сбербанка" в Балакове Саратовской области, а 18 октября — объект в Санкт-Петербурге, обслуживающий "ВКонтакте".

Компании не раскрыли полный масштаб повреждений. В то же время спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных разрушениях. По оценкам наблюдателей, пожары могли повредить высокопроизводительные чипы и другое дорогостоящее оборудование.

Как атаки повлияли на развитие ИИ

Эксперты прогнозируют, что восстановление дата-центров может затянуться на месяцы или даже годы. России также будет сложно заменить высокопроизводительные микросхемы из-за санкций и глобального дефицита компонентов.

Эти повреждения особенно серьезны для "Яндекса", который использовал суперкомпьютеры для разработки моделей искусственного интеллекта. Все три системы компании входили в рейтинг 500 самых мощных вычислительных систем мира, а самая мощная из них, расположенная в Сасове, занимала 19-е место.

Эксперт Совета по международным отношениям Коннор Мартин считает, что украинские атаки могут ещё больше затормозить развитие российского ИИ. В частности, России будет сложно быстро заменить американские чипы Nvidia A100, которые использовались в суперкомпьютерах "Яндекса".

Руководитель Internet Protection Society Михаил Климарев также предупредил, что ремонт будет длительным и дорогостоящим.

"Я не уверен, что это можно сделать за полгода, год или вообще", — сказал он.

Россияне столкнулись с перебоями в работе цифровых сервисов

"Яндекс" предоставляет широкий спектр услуг в России, в частности поиск, облачное хранилище, платежи, навигацию, вызов такси и онлайн-торговлю.

После атак пользователи сообщали о проблемах с платежами, заказами, поездками и доступом к личным данным. Житель Москвы Игорь Манн не смог получить заказ из "Яндекс Маркета", а таксист Павел Белявский рассказал, что из-за проблем с приложением не мог связаться с пассажирами и был вынужден отменять поездки.

В "Яндексе" заявили, что в течение следующих дней восстановили работу большинства основных облачных сервисов, перенеся нагрузку на другие дата-центры в России. Однако последствия для разработки искусственного интеллекта могут оказаться гораздо более длительными.

Почему российские дата-центры уязвимы

Атаки на российские объекты произошли после ударов РФ по дата-центрам в Украине, которые привели к перебоям в работе интернета и телевещания.

По словам старшего аналитика Eurasia Group Ника Райнерса, значительная концентрация цифровой инфраструктуры в отдельных объектах делает их уязвимыми. Он также отметил, что России не хватает средств противовоздушной обороны для прикрытия всей территории страны.

Дополнительным фактором риска является политика цифрового суверенитета РФ, которая предусматривает хранение данных на территории страны. Украина же размещает часть критически важных данных на серверах в европейских странах-партнерах.

Климарев предположил, что повреждения дата-центров могут побудить российские компании переносить вычислительные ресурсы за границу. По его оценке, это может осложнить планы Москвы по изоляции российского интернета.

Напомним, ранее Фокус сообщал об ударах по дата-центрам "Яндекса". Первым под удар попал объект в Сасове.

Впоследствии в соцсетях были опубликованы фотографии поврежденного дата-центра компании. Также появилась информация о том, какие сервисы могли испытать перебои в работе из-за атаки.