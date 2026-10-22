Українські дрони вивели з ладу дата-центри РФ: під загрозою опинився розвиток ШІ "Яндекса"

Українські дрони в жовтні атакували шість дата-центрів російських технологічних компаній, зокрема "Яндекса", "Сбербанку" та "ВКонтакте". Удари спричинили перебої в роботі цифрових сервісів і можуть надовго загальмувати розвиток штучного інтелекту в Росії.

Про це йдеться у матеріалі видання The Independent.

За даними Associated Press, були уражені три основні дата-центри "Яндекса", один об’єкт "Сбербанку" та дата-центр "ВКонтакте". Через пошкодження серверної інфраструктури виникли перебої з банківськими операціями, онлайн-торгівлею, геолокацією, викликом таксі та хмарними сервісами. Проблеми також торкнулися віртуального помічника "Аліса" й чатботів зі штучним інтелектом.

Наслідки відчули й російські суди: за повідомленнями, арбітражні суди були змушені переносити або скасовувати засідання через проблеми з доступом до баз даних.

Які дата-центри атакувала Україна

За інформацією AP, 8 жовтня українські дрони вдарили по дата-центру "Яндекса" в Сасові Рязанської області, де розміщувалися два з трьох суперкомп’ютерів компанії. 9 жовтня було уражено об’єкт у Калузі, а 11 жовтня — у Володимирі.

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14 жовтня атаки зазнав дата-центр "Сбербанку" в Балакові Саратовської області, а 18 жовтня — об’єкт у Санкт-Петербурзі, який обслуговує "ВКонтакте".

Компанії не розкрили повного масштабу пошкоджень. Водночас супутникові знімки свідчать про серйозні руйнування. За оцінками спостерігачів, пожежі могли пошкодити високопродуктивні чипи та інше дороге обладнання.

Як атаки вплинули на розвиток ШІ

Експерти прогнозують, що відновлення дата-центрів може тривати місяцями або навіть роками. Росії також буде складно замінити високопродуктивні мікросхеми через санкції та глобальний дефіцит компонентів.

Пошкодження особливо важливі для "Яндекса", який використовував суперкомп’ютери для розробки моделей штучного інтелекту. Усі три системи компанії входили до рейтингу 500 найпотужніших обчислювальних систем світу, а найпотужніша, розташована в Сасові, посідала 19-те місце.

Експерт Ради з міжнародних відносин Коннор Мартін вважає, що українські атаки можуть ще більше загальмувати розвиток російського ШІ. Зокрема, Росії буде складно швидко замінити американські чипи Nvidia A100, які використовувалися в суперкомп’ютерах "Яндекса".

Керівник Internet Protection Society Михайло Клімарьов також попередив, що ремонт буде тривалим і дорогим.

"Я не впевнений, що це можна зробити за пів року, рік або взагалі", — сказав він.

Росіяни зіткнулися з перебоями цифрових послуг

"Яндекс" надає широкий спектр послуг у Росії, зокрема пошук, хмарне сховище, платежі, навігацію, виклик таксі та онлайн-торгівлю.

Після атак користувачі повідомляли про проблеми з платежами, замовленнями, поїздками та доступом до особистих даних. Житель Москви Ігор Манн не зміг отримати замовлення з "Яндекс Маркету", а таксист Павло Бєлявський розповів, що через проблеми із застосунком не міг зв’язатися з пасажирами й був змушений скасовувати поїздки.

У "Яндексі" заявили, що протягом наступних днів відновили роботу більшості основних хмарних сервісів, перенісши навантаження на інші дата-центри в Росії. Однак наслідки для розробки штучного інтелекту можуть бути значно тривалішими.

Чому російські дата-центри вразливі

Атаки на російські об’єкти відбулися після ударів РФ по дата-центрах в Україні, які спричинили перебої з інтернетом і телевізійним мовленням.

За словами старшого аналітика Eurasia Group Ніка Райнерса, значна концентрація цифрової інфраструктури в окремих об’єктах робить їх вразливими. Він також зазначив, що Росії бракує засобів протиповітряної оборони для прикриття всієї території країни.

Додатковим чинником ризику є політика цифрового суверенітету РФ, яка передбачає зберігання даних усередині країни. Україна натомість розміщує частину критично важливих даних на серверах у європейських країнах-партнерах.

Клімарьов припустив, що пошкодження дата-центрів можуть спонукати російські компанії переносити обчислювальні ресурси за кордон. Це, за його оцінкою, може ускладнити плани Москви щодо ізоляції російського інтернету.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про удари по дата-центрах "Яндекса". Першим під атаку потрапив об’єкт у Сасові.

Згодом у соцмережах опублікували фотографії пошкодженого дата-центру компанії. Також з’явилася інформація про те, які сервіси могли зазнати перебоїв через атаку.