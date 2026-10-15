Супутник викрив наслідки атаки ЗСУ по РФ: що сталося з дата-центром "Яндекса" в Сасово

Супутникові знімки показали випалену третину даху та вибиті отвори в дата-центрі "Яндекса" у Сасовому після першої та єдиної атаки українських безпілотників.

У мережі з'явилися супутникові знімки компанії Airbus, які демонструють наслідки атаки українських безпілотників на дата-центр російської компанії "Яндекс" у місті Сасово Рязанської області. Аналіз фото свідчить, що пожежа та вибухи пошкодили близько третини будівлі. Про це повідомляє аналітичне видання "Агентство. Новости", OSINT-фахівці якого дослідили знімки території верстатобудівного заводу "Саста", де й розташований центр обробки даних (ЦОД).

Аналітики порівнювали супутникові знімки за жовтень минулого року, а також ті, що було зроблено 12 жовтня 2026 року — через чотири дні після повітряної атаки. Їм вдалось виявити суттєві руйнування об'єкта.

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За даними аналітиків, супутникові кадри показують такі пошкодження:

Західна частина будівлі : покрівля у цьому секторі повністю почорніла від пожежі, також зафіксовано наскрізні отвори, характерні для влучань безпілотників або пробиття даху.

: покрівля у цьому секторі повністю почорніла від пожежі, також зафіксовано наскрізні отвори, характерні для влучань безпілотників або пробиття даху. Центральна частина: на даху та прилеглій території помітні предмети й уламки, що утворилися внаслідок руйнування конструкцій.

Загалом вогонь та вибухова хвиля пошкодили близько третини площі всієї споруди.

Супутникові знімки показали пошкодження дата-центру "Яндекса" в Росії Фото: Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що офіційні представники компанії "Яндекс" та російська влада утримуються від коментарів щодо реальних масштабів руйнувань та втрати обчислювальних потужностей у Сасово.

Які сервіси могли постраждати

Дата-центр у Сасово є одним із великих об’єктів інфраструктури "Яндекса". Він обслуговує сервери, які забезпечують роботу цифрових сервісів компанії. За даними Reuters, у центрі розміщувалися десятки тисяч серверів, а раніше "Яндекс" повідомляв, що там працювали два з трьох його суперкомп’ютерів на базі чипів Nvidia A100, які використовують для навчання великої мовної моделі YandexGPT. Чи постраждали ці суперкомп’ютери, компанія не уточнила.

Після атаки на Сасово про технічні проблеми повідомляли окремі російські онлайн-сервіси, зокрема сайти "Російських залізниць", інформаційних видань та інших компаній. Водночас Reuters зазначало, що основні споживчі сервіси "Яндекса" на той момент продовжували працювати.

Що відомо про атаку на об’єкт у Сасово

Удар по дата-центру в Сасово стався в ніч із 7 на 8 жовтня 2026 року. Після атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа. Цей рейд став першою зафіксованою атакою на центри обробки даних на території Російської Федерації.

Компанія "Яндекс" підтвердила пошкодження у власному повідомленні від 9 жовтня. За її даними, внаслідок атаки дата-центр у Сасово припинив роботу. Також компанія повідомила про удар по іншому своєму об’єкту в Калузькій області, де частина інфраструктури вийшла з ладу. Постраждалих серед працівників, за заявою компанії, не було.

"Яндекс" також зазначив, що продовжує оцінювати стан інфраструктури. На той момент компанія не могла назвати терміни відновлення обладнання.

До речі, згодом українські безпілотники завдали ще серії успішних ударів по аналогічних об'єктах агресора:

повторні атаки вразили потужності "Яндекса" у Володимирській та Калузькій областях;

наступним ударом було уражено центр обробки даних російського "Сбербанку".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пов’язав зменшення кількості ботів, ненависті та провокацій у соцмережах з ударами України по дата-центрах російського "Яндекса". На Варшавському безпековому форумі президент заявив, що після припинення роботи об’єктів компанії в соцмережах "стало трохи легше дихати".

Також Фокус писав, що прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував посилити удари по російських дата-центрах "Яндекса", вважаючи їх одним із каналів впливу Кремля на європейців і втручання у вибори. Тим часом американська MAGA-блогерка Лора Лумер закликала дякувати Володимиру Зеленському за вже завдані удари по цифровій інфраструктурі РФ.