Спутник зафиксировал последствия удара ВСУ по РФ: что произошло с дата-центром "Яндекса" в Сасово

Спутниковые снимки показали, что после первой и единственной атаки украинских беспилотников в дата-центре "Яндекса" в Сасовом была выжжена треть крыши и пробиты отверстия.

В сети появились спутниковые снимки компании Airbus, на которых видны последствия атаки украинских беспилотников на дата-центр российской компании "Яндекс" в городе Сасово Рязанской области. Анализ фотографий показывает, что пожар и взрывы повредили около трети здания. Об этом сообщает аналитическое издание "Агентство. Новости", OSINT-специалисты которого изучили снимки территории станкостроительного завода "Саста", где и расположен центр обработки данных (ЦОД).

Аналитики сравнили спутниковые снимки за октябрь прошлого года, а также снимки, сделанные 12 октября 2026 года — через четыре дня после авиаудара. Им удалось обнаружить значительные разрушения объекта.

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По данным аналитиков, спутниковые снимки показывают следующие повреждения:

Западная часть здания : кровля в этом секторе полностью почернела от пожара; также обнаружены сквозные отверстия, характерные для попаданий беспилотников или пробоины в крыше.

: кровля в этом секторе полностью почернела от пожара; также обнаружены сквозные отверстия, характерные для попаданий беспилотников или пробоины в крыше. Центральная часть: на крыше и прилегающей территории заметны предметы и обломки, образовавшиеся в результате разрушения конструкций.

В целом огонь и взрывная волна повредили около трети площади всего здания.

Спутниковые снимки показали повреждения дата-центра "Яндекса" в России Фото: Фото взяты из открытых источников

Отметим, что официальные представители компании "Яндекс" и российские власти воздерживаются от комментариев относительно реальных масштабов разрушений и потери вычислительных мощностей в Сасово.

Какие сервисы могли пострадать

Дата-центр в Сасово является одним из крупных инфраструктурных объектов "Яндекса". Он обслуживает серверы, обеспечивающие работу цифровых сервисов компании. По данным Reuters, в центре размещались десятки тысяч серверов, а ранее "Яндекс" сообщал, что там работали два из трёх его суперкомпьютеров на базе чипов Nvidia A100, которые используются для обучения большой языковой модели YandexGPT. Пострадали ли эти суперкомпьютеры, компания не уточнила.

После атаки на Сасово о технических проблемах сообщали отдельные российские онлайн-сервисы, в частности сайты "Российских железных дорог", информационных изданий и других компаний. В то же время агентство Reuters отмечало, что основные потребительские сервисы "Яндекса" на тот момент продолжали работать.

Что известно о нападении на объект в Сасово

Удар по дата-центру в Сасово произошёл в ночь с 7 на 8 октября 2026 года. После атаки на объекте возник крупный пожар. Этот рейд стал первой зафиксированной атакой на центры обработки данных на территории Российской Федерации.

Компания "Яндекс" подтвердила повреждения в собственном сообщении от 9 октября. По её данным, в результате атаки дата-центр в Сасово прекратил работу. Также компания сообщила об ударе по другому своему объекту в Калужской области, где часть инфраструктуры вышла из строя. Пострадавших среди сотрудников, по заявлению компании, не было.

"Яндекс" также сообщил, что продолжает оценивать состояние инфраструктуры. На тот момент компания не могла назвать сроки восстановления оборудования.

Кстати, впоследствии украинские беспилотники нанесли ещё серию успешных ударов по аналогичным объектам агрессора:

повторные атаки нанесли удар по инфраструктуре "Яндекса" во Владимирской и Калужской областях;

следующим ударом был поражён центр обработки данных российского "Сбербанка".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение количества ботов, ненависти и провокаций в соцсетях с ударами Украины по дата-центрам российского "Яндекса". На Варшавском форуме по безопасности президент заявил, что после прекращения работы объектов компании в соцсетях "стало немного легче дышать".

Также "Фокус" писал, что премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил усилить удары по российским дата-центрам "Яндекса", считая их одним из каналов влияния Кремля на европейцев и вмешательства в выборы. Между тем американская MAGA-блогерша Лора Лумер призвала поблагодарить Владимира Зеленского за уже нанесённые удары по цифровой инфраструктуре РФ.