"Стало легче дышать": Зеленский связал сокращение числа ботов в соцсетях с ударами по "Яндексу"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам "Яндекса" в соцсетях стало меньше ботов, ненависти и провокаций. По его словам, это доказывает, что источник проблем не в Европе.

Во время выступления на Варшавском форуме по безопасности украинский лидер отметил, что когда Украина начала отвечать на российскую операцию против украинских дата-центров, и удары достигли дата-центров "Яндекса", на многих платформах социальных сетей "стало немного легче дышать".

"Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше вражды и меньше провокаций. Потому что ботов стало меньше", — сказал президент.

Он добавил, что, по его мнению, вполне понятно, откуда брались эти боты, если они исчезли, когда "Яндекс" перестал работать.

"Не Европа усложняет ситуацию"

По мнению Зеленского, это снова и снова доказывает, что источник проблем — не Европа. "Не Европа усложняет ситуацию", — подчеркнул он.

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Отдельно президент остановился на том, что нужно Украине от американской аудитории. По его словам, самое главное — чтобы люди в Америке каждое утро, когда день в Европе уже подходит к концу, действительно видели, что происходит.

"Чтобы они увидели правду", — подытожил Зеленский.

Напомним, что украинские удары по дата-центрам "Яндекса" вывели из строя десятки сервисов компании. 11 октября под удар попал дата-центр "Яндекса" во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт. Фокус также сообщал, что 8 октября под удар попала территория крупного дата-центра "Яндекса" в Рязанской области РФ.

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