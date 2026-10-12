"Стало легше дихати": Зеленський пов'язав зменшення ботів у соцмережах з ударами по "Яндексу"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах "Яндекса" в соцмережах стало менше ботів, ненависті та провокацій. За його словами, це доводить, що джерело проблем не в Європі.

Під час виступу на Варшавському безпековому форумі український лідер зазначив, що коли Україна почала відповідати на російську операцію проти українських дата-центрів, а удари досягли дата-центрів "Яндекса", на багатьох платформах соцмереж "стало трохи легше дихати".

"Багато хто це помітив. Стало менше ненависті, менше ворожнечі й менше провокацій. Тому що ботів стало менше", — сказав президент.

Він додав, що, на його думку, цілком зрозуміло, звідки ці боти бралися, якщо вони зникли, коли "Яндекс" перестав працювати.

"Не Європа ускладнює ситуацію"

На думку Зеленського, це знову й знову доводить, що джерело проблем не Європа. "Не Європа ускладнює ситуацію", — наголосив він.

Видео дня

Окремо президент зупинився на тому, що Україні потрібно від американської аудиторії. За його словами, найголовніше, щоб люди в Америці щоранку, коли день у Європі вже добігає кінця, справді бачили, що відбувається.

"Щоб вони бачили правду", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, українські удари по дата-центрах "Яндекса" вивели з ладу десятки сервісів компанії. 11 жовтня під удар потрапив дата-центр "Яндекса" у Володимирі, який розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт. Фокус також повідомляв, що 8 жовтня під удар потрапила територія великого дата-центру "Яндекса" у Рязанській області РФ.

Також політичний аналітик Ігар Тишкевич розібрав, які неприємності може спричинити Україна російському інтернету.