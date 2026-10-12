Удары по "Яндексу": Литва просит бить сильнее, а MAGA-блогерша Лумер благодарит Зеленского

Премьер Литвы предложил обратиться к Зеленскому с просьбой наносить больше ударов по дата-центрам РФ, чтобы защитить выборы от влияния Кремля. Лора Лумер, ранее публично поддерживавшая Трампа, призвала американцев поблагодарить Зеленского за уже нанесенные удары.

Об высказываниях литовского премьера Миндаугаса Синкявичюса на Варшавском форуме по безопасности сообщает "Укринформ". По его словам, европейские страны должны инвестировать в борьбу с российской дезинформацией наряду с развитием военного потенциала. Он подчеркнул, что в следующем году в Европе состоится много выборов.

"Если вы хотите демократических выборов без российского влияния, нужно готовиться и вкладывать средства как в общение с гражданами, так и в борьбу с дезинформацией. Мы должны защищать наше пространство", — сказал премьер.

Он добавил, что речь идет не только о танках, дронах и кибербезопасности. По его словам, Литва уже осознала необходимость вкладывать значительные средства в борьбу с дезинформацией и вкладывает в это значительные средства.

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Премьер также упомянул дата-центры "Яндекса". По его мнению, они дают России возможность влиять на европейцев.

"Существует немало каналов, в частности те датацентры "Яндекса", которые способны влиять на наших граждан и, скажем так, "промывать им мозги", представляя происходящее под другим углом зрения", — заявил Синкявичюс.

Отвечая на вопрос о защите выборов от российских гибридных атак, в котором модератор также упомянул дата-центры "Яндекса", он предложил обратиться к президенту Украины. "Я считаю, что нам следует попросить господина Зеленского наносить больше ударов по дата-центрам в России, и это могло бы помочь", — сказал премьер.

Лумер: американцы должны быть благодарны Зеленскому

Статья Лоры Лумер об атаках на "Яндекс" Фото: Скриншот

С призывом к американцам в социальной сети X выступила и Лора Лумер, которая ранее публично поддерживала Трампа. Она заявила, что американцам следует поблагодарить Зеленского за уничтожение российских дата-центров, где находилось много российских ботов.

По её словам, РФ ежегодно тратит 2 млрд долларов на информационную войну, значительная часть которой направлена против Запада, президента Трампа и США. Лумер также выразила благодарность за сокращение количества российских ботов в сети. Популярная в США блогерша заявила, что такие боты распространяют контент Такера Карлсона и обвиняют всех подряд.

Ранее президент Украины Зеленский связал сокращение числа ботов в соцсетях с ударами по "Яндексу". По его словам, после ударов по дата-центрам компании в интернете "стало легче дышать".

Издание "Фокус" сообщило, что украинские удары по дата-центрам "Яндекса" вывели из строя десятки сервисов компании. Под удар попал дата-центр "Яндекса" во Владимире, рассчитанный на 2880 IT-стоек и имеющий мощность 50 МВт. Также была атакована территория крупного дата-центра "Яндекса" в Рязанской области РФ.