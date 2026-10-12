Удари по "Яндексу": Литва просить бити більше, а MAGA-блогерка Лумер дякує Зеленському

Прем'єр Литви запропонував попросити Зеленського завдавати більше ударів по дата-центрах РФ, щоб захистити вибори від впливу Кремля. Лора Лумер, яка раніше публічно підтримувала Трампа, закликала американців дякувати Зеленському за вже завдані удари.

Про слова литовського прем'єра Міндаугаса Сінкявичюса на Варшавському безпековому форумі передає Укрінформ. За його словами, європейські країни мають інвестувати в боротьбу з російською дезінформацією поряд із розвитком військових спроможностей. Він наголосив, що наступного року в Європі відбудеться багато виборів.

"Якщо ви хочете демократичних виборів без російського впливу, потрібно готуватися та вкладати кошти як у спілкування з громадянами, так і в боротьбу з дезінформацією. Ми маємо захищати наш простір", – сказав прем'єр.

Він додав, що йдеться не лише про танки, дрони й кібербезпеку. За його словами, Литва вже усвідомила необхідність вкладати значні кошти в боротьбу з дезінформацією й багато інвестує в це.

Видео дня

Прем'єр також згадав дата-центри "Яндекса". На його думку, вони дають Росії можливість впливати на європейців.

"Є чимало каналів, зокрема ті датацентри Яндексу, які мають можливість впливати на наших громадян і, скажімо так, промивати їм мізки, подаючи те, що відбувається, під іншим кутом зору", – заявив Сінкявичюс.

Відповідаючи на запитання про захист виборів від російських гібридних атак, у якому модератор також згадав дата-центри "Яндекса", він запропонував звернутися до українського президента. "Я вважаю, що нам слід попросити пана Зеленського завдавати більше ударів по датацентрах у Росії, і це могло б допомогти", – сказав прем'єр.

Лумер: американці мають дякувати Зеленському

Допис Лори Лумер про атаки на "Яндекс" Фото: Скриншот

Із закликом до американців у соцмережі X виступила й Лора Лумер, яка раніше публічно підтримувала Трампа. Вона заявила, що американцям варто дякувати Зеленському за знищення російських дата-центрів, де було багато російських ботів.

За її словами, РФ щороку витрачає 2 млрд доларів на інформаційну війну, значна частина якої спрямована проти Заходу, президента Трампа і США. Лумер також сказала, що вдячна за зменшення кількості російських ботів у мережі. Популярна у США блогерка заявила, що такі боти поширюють контент Такера Карлсона й звинувачують усіх підряд.

Раніше український президент Зеленський пов'язав зменшення ботів у соцмережах з ударами по "Яндексу". За його словами, після ударів по дата-центрах компанії в інтернеті "стало легше дихати".

Фокус писав, що українські удари по дата-центрах "Яндекса" вивели з ладу десятки сервісів компанії. Під удар потрапив дата-центр "Яндекса" у Володимирі, який розрахований на 2880 IT-стійок і має потужність 50 МВт. Також була атакована територія великого дата-центру "Яндекса" у Рязанській області РФ.