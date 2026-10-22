Бюджетный планшет на Android с большим дисплеем: раскрыта цена новинки Black Shark (фото)

Компания Black Shark официально представила недорогой планшет Pad Air 7, который стал преемником моделей Pad 7 и Pad 7 Pro, выпущенных в 2025 году.

Характеристики бюджетного планшета Black Shark Pad Air 7 уже опубликованы на глобальном сайте бренда.

Black Shark Pad Air 7 оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит. Планшет имеет сертификацию Widevine L1 и поддерживает магнитную клавиатуру, которая подключается с помощью контактов pogo.

Black Shark Pad 7

В основе Black Shark Pad Air 7 лежит процессор MediaTek Helio G200 с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76 и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55. Он работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. При необходимости память можно расширить с помощью карты microSD.

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Аккумулятор Black Shark Pad Air 7 имеет емкость 10 000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт. Также в нем установлены 16-мегапиксельная задняя камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Планшет поставляется с Android 16, поддерживает Wi-Fi, 4G LTE и Bluetooth 5.2.

Цена Black Shark Pad Air 7 в Европе — 239,90 евро (около 12 120 грн).

Black Shark Pad 7

Напомним, что Xiaomi готовится представить бюджетный планшет Redmi Pad 3 с аккумулятором емкостью 9820 мАч.

Фокус также сообщал, что Samsung представила новое поколение топовых планшетов Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra.