Бюджетний планшет на Android з великим дисплеєм: розкрито ціну новинки Black Shark (фото)

Компанія Black Shark офіційно представила недорогий планшет Pad Air 7, який став наступником Pad 7 та Pad 7 Pro, випущених у 2025 році.

Характеристики бюджетного планшета Black Shark Pad Air 7 вже розкриті на глобальному сайті бренду.

Black Shark Pad Air 7 оснащений 12,1-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та яскравістю 500 ніт. Планшет має сертифікацію Widevine L1 та підтримує магнітну клавіатуру, яка підключається за допомогою контактів pogo.

Black Shark Pad 7

В основі Black Shark Pad Air 7 лежить процесор MediaTek Helio G200 з двома продуктивними ядрами Cortex-A76 та шістьма ефективними ядрами Cortex-A55. Він працює у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. При потребі пам'ять можна розширити за допомогою карти microSD.

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Акумулятор Black Shark Pad Air 7 має ємність 10 000 мАг та підтримує дротову зарядку потужністю 33 Вт. Також є 16-мегапіксельна задня камера та 8-мегапіксельна фронтальна камера. Планшет постачається з Android 16, підтримує Wi-Fi, 4G LTE та Bluetooth 5.2.

Ціна Black Shark Pad Air 7 у Європі — 239,90 євро (близько 12 120 грн).

Black Shark Pad 7

Нагадаємо, Xiaomi готується представити бюджетний планшет Redmi Pad 3 з акумулятором на 9820 мАг.

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