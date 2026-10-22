Meta оштрафовали на рекордных $25 млрд: в чем обвиняют корпорацию Цукерберга

Компания Meta Platforms (META.O), которая владеет Facebook и Instagram, обязана выплатить штату Нью-Мексико $25 миллиардов штрафа по решению суда в деле о конфиденциальности данных.

Решение судьи Фрэнсиса Мэтью последовало через три недели после вердикта присяжных, признавших, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности их данных, сообщает Reuters, отметив, что такой штраф стал одним из крупнейших в США за всю историю.

Власти штата инициировали судебное разбирательство и обвинили компанию во лжи после того, как стало известно, что британская политическая консалтинговая фирма Cambridge Analytica, участвовавшая в президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook без их согласия.

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"Неправомерные действия Facebook — совершавшиеся на протяжении многих лет и систематически транслируемые общественности — затрагивают саму суть бизнес-практики компании", — заявил Фрэнсис Мэтью.

Судья добавил, что, согласно законодательству штата, за такое нарушение штраф мог бы превысить $219 миллиардов, однако он принял решение снизить сумму почти в 10 раз, до $25 миллиардов.

Генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес назвал решение одним из крупнейших штрафов против компании в истории США. По местному законодательству, взысканные средства должны поступить в систему образования штата. Торрес заявил, что деньги потенциально могут профинансировать строительство школ на десятилетия вперед.

В Meta с таким вердиктом категорически не согласны и уверены, что выиграют при подаче апелляции.

Это — не первый крупный штраф для компании. В 2019 году Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Meta на $5 миллиардов в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Шесть других штатов урегулировали свои иски к Meta, касающиеся Cambridge Analytica, на общую сумму $459,2 миллиона.

Это произошло в рамках более масштабного соглашения на сумму $17,1 миллиарда, заключенного компанией в августе для урегулирования претензий ряда штатов, связанных с тем, что платформы Meta нанесли вред психическому здоровью подростков.

Напомним, за что компании Марка Цукерберга грозил штраф в $1,4 триллиона.

Также сообщалось, что Цукерберг уволил 8000 работников за один день.