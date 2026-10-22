Meta оштрафували на рекордні $25 млрд: у чому звинувачують корпорацію Цукерберга

Компанія Meta Platforms (META.O), яка володіє Facebook та Instagram, зобов’язана виплатити штату Нью-Мексико $25 мільярдів штрафу згідно з рішенням суду у справі про конфіденційність даних.

Рішення судді Френсіса Метью було ухвалено через три тижні після вердикту присяжних, які визнали, що компанія вводила користувачів в оману щодо конфіденційності їхніх даних, повідомляє Reuters, зазначивши, що такий штраф став одним із найбільших у США за всю історію.

Влада штату ініціювала судовий розгляд і звинуватила компанію у брехні після того, як стало відомо, що британська політична консалтингова фірма Cambridge Analytica, яка брала участь у президентській кампанії Дональда Трампа 2016 року, отримала доступ до даних 87 мільйонів користувачів Facebook без їхньої згоди.

"Неправомірні дії Facebook — які тривали протягом багатьох років і систематично висвітлювалися в ЗМІ — зачіпають саму суть бізнес-практики компанії", — заявив Френсіс Метью.

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Суддя додав, що, згідно із законодавством штату, за таке порушення штраф міг би перевищити $219 мільярдів, однак він вирішив зменшити суму майже в 10 разів — до $25 мільярдів.

Генеральний прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес назвав це рішення одним із найбільших штрафів, накладених на компанію в історії США. Згідно з місцевим законодавством, стягнуті кошти мають надійти до системи освіти штату. Торрес заявив, що ці гроші потенційно можуть профінансувати будівництво шкіл на десятиліття вперед.

У Meta категорично не погоджуються з таким рішенням і впевнені, що виграють у разі подання апеляції.

Це — не перший великий штраф для компанії. У 2019 році Федеральна торгова комісія США наклала на Meta штраф у розмірі $5 мільярдів у зв’язку зі скандалом навколо Cambridge Analytica.

Шість інших штатів уклали угоди щодо своїх позовів до Meta, пов’язаних із Cambridge Analytica, на загальну суму 459,2 мільйона доларів.

Це сталося в рамках більш масштабної угоди на суму $17,1 мільярда, укладеної компанією в серпні з метою врегулювання претензій низки штатів, пов’язаних із тим, що платформи Meta завдали шкоди психічному здоров’ю підлітків.

Нагадаємо, за що компанії Марка Цукерберга загрожував штраф у розмірі $1,4 трильйона.

Також повідомлялося, що Цукерберг звільнив 8000 працівників за один день.