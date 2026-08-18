Корпорації Meta загрожує гігантський штраф у розмірі $1,4 трильйона: подробиці

Американський мільярдер Марк Цукерберг може зіткнутися з безпрецедентним штрафом. Йдеться про його компанію Meta Platforms.

18 серпня у федеральному суді Окленда розпочинаються слухання у великій справі проти Meta, повідомляє Reuters.

Адвокати з Колорадо, Каліфорнії, Нью-Джерсі та Кентуккі, які очолюють двопартійну групу з 29 штатів, ще у 2023 році подали позов проти Meta Platforms, власником і головним керівником якої є засновник Facebook Марк Цукерберг,

Компанію звинувачують у завданні шкоди психічному здоров’ю молодих користувачів. Справу розглядатиме суддя окружного суду США Івонн Гонсалес Роджерс за участю журі присяжних у складі восьми осіб.

Під час судового розгляду будуть перевірені твердження чотирьох штатів про те, що компанія Meta розробила Facebook та Instagram таким чином, щоб вони викликали залежність у дітей та підлітків, а також ввела споживачів в оману щодо безпеки цих платформ для молодих користувачів.

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Також будуть розглянуті позови всіх 29 штатів, які звинувачують Meta у незаконному зборі та використанні персональних даних дітей, які користуються платформами компанії, що є порушенням федерального закону.

Адвокати з Колорадо, Каліфорнії, Нью-Джерсі та Кентуккі, які очолюють двопартійну групу з 29 штатів, виступлять зі своїми вступними заявами перед журі з восьми осіб в Окленді, яке виступає в якості консультанта для судді окружного суду США Івонн Гонсалес Роджерс, яка в кінцевому підсумку винесе рішення у справі.

У свою чергу адвокати відповідача мають намір заявити, що компанія доклала величезних зусиль для забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.

Meta Platforms стверджує, що не робила оманливих заяв щодо безпеки, а штати не надали жодних доказів фактичної шкоди, заподіяної їхнім мешканцям.

Під час судового засідання не виключено, що Марк Цукерберг дасть свідчення. Також буде допитано керівника Instagram Адама Моссері.

За словами експертів, ця судова справа, яка, ймовірно, затягнеться на багато тижнів, стане найбільшим випробуванням для Meta як з точки зору потенційних збитків, так і з точки зору наслідків. Штрафи можуть сягнути $1,4 трильйона, що майже дорівнює ринковій капіталізації компанії у $1,5 трильйона.

У свою чергу генеральні прокурори поки що не уточнили суму штрафів, але на слуханнях минулого тижня заявили, що вона може становити близько $200 мільярдів.

Позивачі також просять суддю винести ухвалу, яка зобов’яже компанію запровадити вікові обмеження, скасувати нескінченне прокручування та внести інші зміни до своїх платформ по всій країні.

За інформацією цього ресурсу, позов, поданий у 2023 році, став результатом розслідування, проведеного в кількох штатах, щодо впливу Instagram та Facebook на молодих користувачів.

Розслідування було оголошено після викриттів інформаторки Meta Френсіс Хауген, яка у 2021 році дала свідчення перед комітетом Сенату США про те, що компанія знала, що її продукти можуть завдати шкоди молодим користувачам, і про те, як зробити їх безпечнішими, але вирішила не вносити ці зміни заради отримання більшого прибутку. Очікується, що штати нададуть безліч внутрішніх документів і досліджень Meta, а також свідчення колишніх співробітників компанії та експертів.

Нагадаємо, що у Facebook, Instagram та WhatsApp з’явилися платні підписки.

Також повідомлялося, що Цукерберг звільнив 8000 працівників за один день.