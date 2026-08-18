Корпорации Meta грозит гигантский штраф в $1,4 триллиона: детали

Американский миллиардер Марк Цукерберг может столкнуться с беспрецедентным штрафом. Речь идет о его компании Meta Platforms.

В федеральном суде Окленда 18 августа начинаются слушания по крупному делу против Meta, сообщает Reuters.

Адвокаты Колорадо, Калифорнии, Нью-Джерси и Кентукки, возглавляющие двухпартийную группу из 29 штатов, еще в 2023 году подали иск против Meta Platforms, владельцем и главным управляющим которой является основатель Facebook Марк Цукерберг,

Компанию обвиняют в нанесении вреда психическому здоровью молодых пользователей. Рассматривать дело будет судья окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс с участием жюри присяжных из восьми человек.

В ходе судебного разбирательства проверят утверждения четырех штатов о том, что Meta разработала Facebook и Instagram таким образом, чтобы они вызывали зависимость у детей и подростков, и ввела потребителей в заблуждение относительно безопасности этих платформ для молодых пользователей.

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Также будут рассмотрены претензии всех 29 штатов, обвиняющих Meta в неправомерном сборе и использовании персональных данных детей, использующих платформы компании, в нарушение федерального закона.

Адвокаты Колорадо, Калифорнии, Нью-Джерси и Кентукки, возглавляющие двухпартийную группу из 29 штатов, выступят со своими вступительными заявлениями перед жюри из восьми человек в Окленде, которое выступает в качестве консультанта для судьи окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс, которая в конечном итоге вынесет решение по делу.

В свою очередь адвокаты ответчика намерены заявить, что компания приложила огромные усилия для обеспечения безопасности детей в интернете.

Meta Platforms утверждает, что не делала вводящих в заблуждение заявлений о безопасности, а штаты не представили никаких доказательств фактического вреда, причиненного их жителям.

Во время судебного заседания не исключено, что Марк Цукерберг даст показания. Также будет допрошен глава Instagram Адам Моссери.

По словам экспертов, этот судебный эксперт, который, предположительно, затянется на много недель, станет самым крупным испытанием для Meta как по потенциальному ущербу, так и по последствиям. Штрафы могут достигнуть $1,4 триллиона, что близко к рыночной капитализации компании в $1,5 триллиона.

В свою очередь генеральные прокуроры пока не уточнили сумму штрафов, но на слушаниях на прошлой неделе заявили, что она может составить около $200 миллиардов.

Истцы также просят судью вынести постановление, обязывающее компанию ввести возрастные ограничения, убрать бесконечную прокрутку и внести другие изменения в свои платформы по всей стране.

По информации ресурса, иск, поданный в 2023 году, стал результатом многоштатного расследования влияния Instagram и Facebook на молодых пользователей.

Расследование объявили после разоблачений информатора Meta Фрэнсис Хауген, которая в 2021 году дала показания перед комитетом Сената США о том, что компания знала, что ее продукты могут нанести вред молодым пользователям и как сделать их более безопасными, но предпочла не вносить эти изменения ради получения большей прибыли. Ожидается, что штаты представят множество внутренних документов и исследований Meta, а также показания бывших сотрудников компании и экспертов.

Напомним, в Facebook, Instagram и WhatsApp появились платные подписки.

Также сообщалось, что Цукерберг уволил 8000 работников за один день.