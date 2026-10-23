Достойный конкурент MacBook Pro: вышел ноутбук Dell с 128 ГБ оперативной памяти (фото)
Компания Dell представила на международном рынке свой новейший мощный ноутбук XPS 16 Creator Edition. Эта модель позиционируется как альтернатива MacBook Pro.
Dell XPS 16 Creator Edition оснащен 18- или 20-ядерным чипсетом Nvidia RTX Spark N1X, OLED-дисплеем, а также поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти. Новинка уже появилась на официальном сайте бренда в Германии.
Цена на XPS 16 Creator Edition в Европе начинается от 4419 евро. Стартовая конфигурация включает 18-ядерный процессор с 5120-ядерным графическим процессором, 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.
В свою очередь, 20-ядерная версия RTX Spark N1X с 6144-ядерным графическим процессором стоит от 5228 евро. Эта версия оснащена 1 ТБ памяти, при этом сохраняя 32 ГБ оперативной памяти. Также доступна версия с 64 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Dell продает версию с 128 ГБ оперативной памяти с тем же 20-ядерным чипсетом за 7370 евро.
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Все модели XPS 16 Creator Edition по умолчанию поставляются с Windows 11 Home, оснащены аккумулятором емкостью 99 Вт·ч, а также OLED-дисплеем с разрешением 3,2K, пиковой яркостью 400 нит в режиме SDR, 1600 нит в режиме HDR и переменной частотой обновления 30–120 Гц.
Напомним, что HP пополнила свою серию OmniBook 3 более доступным ноутбуком с менее мощным процессором.
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