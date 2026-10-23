Гідний конкурент MacBook Pro: вийшов ноутбук Dell з 128 ГБ оперативної пам'яті (фото)

Компанія Dell випустила свій найновіший потужний ноутбук XPS 16 Creator Edition на міжнародному рівні. Ця модель позиціонується як альтернатива MacBook Pro.

Dell XPS 16 Creator Edition оснащений 18- або 20-ядерним чіпсетом Nvidia RTX Spark N1X, OLED-дисплеєм, а також пропонує до 128 ГБ оперативної пам'яті. Новинка вже з’явилась на офіційному сайті бренду в Німеччині.

Ціна XPS 16 Creator Edition у Європі стартує від 4419 євро. Стартова конфігурація включає 18-ядерний процесор з 5120-ядерним графічним процесором, 32 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ внутрішньої пам’яті.

Dell XPS 16 Creator Edition Фото: Dell

Своєю чергою 20-ядерна версія RTX Spark N1X з 6144-ядерним графічним процесором коштує від 5228 євро. Цей варіант має 1 ТБ пам’яті, зберігаючи при цьому 32 ГБ оперативної пам’яті. Також доступна версія з 64 ГБ оперативної пам’яті. Окрім того, Dell продає версію на 128 ГБ оперативної пам’яті з тим самим 20-ядерним чипсетом за 7370 євро.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Всі варіанти XPS 16 Creator Edition за замовчуванням включають Windows 11 Home, мають акумулятор ємністю 99 Вт·год, а також OLED-дисплей 3,2K з піковою яскравістю 400 ніт у режимі SDR, 1600 ніт у режимі HDR та змінною частотою оновлення 30-120 Гц.

Порти Dell XPS 16 Creator Edition Фото: Dell

Нагадаємо HP розширила свою серію OmniBook 3 дешевшим ноутбуком з менш потужним процесором.

Фокус також повідомляв, що Lenovo представила 15-дюймовий IdeaPad Slim 3 15Q7X11 у більшій кількості країні.