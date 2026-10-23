Проводные наушники возвращаются: Grado выпустила качественную модель среднего класса (фото)
Компания Grado официально анонсировала среднебюджетные проводные наушники Signature S150, оснащенные некоторыми флагманскими функциями.
Ожидается, что продажи наушников Grado Signature S150 начнутся в ноябре 2026 года. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Grado Labs.
Grado Signature S150 оснащены недавно разработанным 44-миллиметровым S-драйвером S150. Этот драйвер содержит бумажно-композитную диафрагму, основанную на технологии, используемой в гораздо более дорогих наушниках HP100 SE и Signature S950.
Новые наушники Grado также отличаются совершенно новым цельным дизайном корпуса, изготовленного из матово-черного АБС-полимера. Они весят всего 220 граммов, имеют оголовье с мягкой обивкой и гибкую стальную дугу.
Какие накладные наушники вы предпочитаете?
Grado Signature S150 имеют двустороннее подключение через 3,5-мм разъемы, а кабель стал легче, мягче и гибче по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, Grado предлагает альтернативные варианты штекеров.
- Цена Grado Signature S150 в Украине — 295 долларов (около 13 356 грн).
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