Более дешевая альтернатива Xiaomi: первые наушники-клипсы Redmi уже близко (фото)
Компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, готовится представить свои первые открытые наушники под названием Redmi Clip Neo.
Наушники Redmi Clip Neo появятся в продаже в октябре 2026 года вместе со смартфоном Redmi K100. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на заявление президента подразделения мобильных телефонов и генерального директора Xiaomi.
Redmi уже опубликовала первое изображение Clip Neo в белом цвете. Наушники имеют классическую изогнутую форму клипсы и поставляются в квадратном зарядном футляре со скруглёнными углами и небольшой светлой полоской спереди.
Характеристики Redmi Clip Neo пока не разглашаются, поэтому эксперты ориентируются на Xiaomi Clip-On, выпущенные в мае 2026 года. Первые открытые наушники Redmi, вероятно, станут более доступной версией модели Xiaomi.
Какие беспроводные наушники вы носите?
Xiaomi Clip-On оснащены 11-миллиметровым динамиком, поддерживают сеть Apple Find My для пользователей iPhone и обеспечивают перевод в режиме реального времени на 21 язык. Каждый наушник весит 5,5 г и защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP57.
В день начала продаж цена Xiaomi Clip-On составляла 849 юаней (около 5 690 грн), тогда как Redmi Clip Neo ориентированы на более бюджетный сегмент.
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