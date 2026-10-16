Дешевша альтернатива Xiaomi: перші навушники-кліпси Redmi вже близько (фото)

Компанія Redmi, яка є суббрендом Xiaomi, готується представити свої перші відкриті навушники під назвою Redmi Clip Neo.

Навушники Redmi Clip Neo дебютують у жовтні 2026 року разом із смартфоном Redmi K100. Про це пише Gizmochina з посиланням на заяву президента підрозділу мобільних телефонів і генерального менеджера Xiaomi.

Redmi вже оприлюднила перше зображення Clip Neo у білому кольорі. Навушники мають кластичну вигнуту форму кліпс та постачаються у квадратному зарядному футлярі із закругленими кутами та невеликою світлою смужкою спереду.

Redmi Clip Neo Фото: Redmi

Характеристики Redmi Clip Neo поки не розголошуються, тож експерти орієнтуються на Xiaomi Clip-On, які вийшли у травні 2026 року. Перші відкриті навушники Redmi, ймовірно, стануть доступнішою версією моделі Xiaomi.

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Xiaomi Clip-On пропонують 11-міліметровий драйвер, мережу Apple Find My для користувачів iPhone та переклад у режимі реального часу 21 мовою. Навушники важать по 5,5 г та захищені від пилу та вологи за стандартом IP57.

На старті продажів ціна Xiaomi Clip-On складала 849 юанів (близько 5 690 грн), тоді як Redmi Clip Neo орієнтовані на більш бюджетний сегмент.

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