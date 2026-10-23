Дротові навушники повертаються: Grado випустила якісну модель середнього класу (фото)

Компанія Grado офіційно анонсувала середньобюджетні дротові навушники Signature S150 з деякими флагманськими функціями.

Очікується, що продажі навушників Grado Signature S150 стартують у листопаді 2026 року. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Grado Labs.

Grado Signature S150 оснащені нещодавно розробленим 44-міліметровом S-драйвером S150. Цей драйвер містить паперово-композитну діафрагму, засновану на технології, що використовується у набагато дорожчих навушниках HP100 SE та Signature S950.

Grado Signature S150

Нові навушники Grado також отримали абсолютно новий цільний дизайн корпусу, виготовлений з матово-чорного АБС-полімеру. Вони важать лише 220 грамів, мають наголів'я з м’якою оббивкою та гнучку сталеву дугу.

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Grado Signature S150 мають двостороннє підключення через 3.5-мм роз'єми, а кабель став легшим, м'якшим та гнучкішим порівняно з минулими поколіннями. Окрім того, Grado пропонує альтернативні варіанти штекерів.

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Ціна Grado Signature S150 в Україні — 295 доларів (близько 13 356 грн).

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