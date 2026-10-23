Кинематографическое качество в компактном корпусе: Sigma представила камеру FP2 (фото)

Компания Sigma анонсировала миниатюрную полнокадровую беззеркальную камеру FP2, которая сочетает в себе возможности кинокамеры и классического фотоаппарата.

Sigma FP2 позиционируется как одна из самых компактных в мире полнокадровых камер. Она поступит в продажу 11 ноября 2026 года, сообщает Sigma.

По данным производителя, Sigma FP2 весит всего 460 граммов вместе с аккумулятором и SD-картой. При этом она обещает на 30 % большее время автономной работы, чем у предыдущей модели.

Sigma FP2

Sigma FP2 отличается характерным угловатым дизайном с откидным сенсорным экраном с разрешением 2,1 млн точек. В качестве альтернативы можно установить приобретаемый отдельно OLED-видоискатель Sigma EVF-21 с разрешением 5,76 млн точек.

Sigma FP2

Камера оснащена частично объединенным 24,5-мегапиксельным полнокадровым сенсором, который может снимать фотографии в формате DNG RAW с разрешением 6016 x 4012 пикселей, а также видео 6K с открытым затвором.

Видео дня

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Sigma FP2 также поддерживает формат ProRes RAW HQ, запись 32-битного аудио с плавающей запятой и обеспечивает два часа автономной работы во время видеозаписи. Другие характеристики новинки включают более быстрый автофокус, порт USB-C со скоростью 10 Гбит/с и 70 ГБ встроенной памяти в дополнение к слоту для SD-карт.

Рекомендуемая розничная цена Sigma FP2 — 2199 долларов (около 99 560 грн).

Напомним, что компания Polaroid недавно представила новую камеру с мгновенной печатью Polaroid Mod.

Фокус также сообщал, что компания Nikon выпустила камеру Z5IIC с 24,5-мегапиксельным сенсором.