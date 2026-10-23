Кінематографічна якість в компактному корпусі: Sigma представила камеру FP2 (фото)
Компанія Sigma анонсувала мініатюрну повнокадрову бездзеркальну камеру FP2, яка поєднує можливості кінокамери та класичного фотоапарата.
Sigma FP2 позиціонується як одна з найменших у світі повнокадрових камер. Вона надійде у продаж 11 листопада 2026 року, повідомляє Sigma.
За даними бренду, Sigma FP2 важить лише 460 грамів разом з акумулятором та SD-картою. Водночас вона обіцяє на 30% довший час роботи від батареї, ніж у попередньої моделі.
Sigma FP2 має характерний кутастий дизайн з відкидним сенсорним екраном з роздільною здатністю 2,1 млн точок. Як альтернативу можна встановити окремо доступний OLED-видошукач Sigma EVF-21 з роздільною здатністю 5,76 млн точок.
Камера використовує частково об'єднаний 24,5-мегапіксельний повнокадровий сенсор, який може знімати фотографії у форматі DNG RAW з роздільною здатністю 6016 x 4012 пікселів, а також відео 6K з відкритим гейтом.
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Sigma FP2 також пропонує підтримку ProRes RAW HQ, запис 32-бітного аудіо з плаваючою глибиною та двогодинний час автономної роботи під час відеозапису. Інші характеристики новинки включають швидший автофокус, порт USB-C зі швидкістю 10 Гбіт/с та 70 ГБ вбудованої пам'яті на додаток до слота для SD-карт.
- Рекомендована роздрібна ціна Sigma FP2 — 2199 доларів (близько 99 560 грн).
Нагадаємо, Polaroid нещодавно представила нову камеру миттєвого друку Polaroid Mod.
Фокус також повідомляв, що Nikon випустила камеру Z5IIC з 24,5-мегапіксельним сенсором.