Мировой рынок компьютеров рухнул в 2026 году: причины и топ лучших брендов (фото)

Мировые поставки компьютеров и ноутбуков в третьем квартале 2026 года упали сразу на 21% по сравнению с таким же периодом прошлого года, составив всего 57 миллионов устройств.

Главным виновником спада стал кризис на рынке чипов оперативной и постоянной памяти, пишет GSMArena со ссылкой на отчет аналитиков Counterpoint Research.

Почему дорожают ноутбуки и падают продажи

Основной удар по индустрии нанесло резкое подорожание чипов оперативной памяти DRAM и флеш-накопителей NAND. Рост себестоимости деталей вынудил производителей поднять ценники на готовые компьютеры и лэптопы.

Покупатели отреагировали на рост цен отказом от плановых покупок: пользователи предпочитают дольше оставаться на старых рабочих машинах, откладывая приобретение новой техники до лучших времен.

Сравнение глобальных поставок ПК в третьем квартале 2026 года против аналогичного периода 2025-го Фото: Counterpoint Research

Топ-5 лидеров компьютерного рынка

Несмотря на общий спад поставок, расстановка сил в пятерке крупнейших производителей осталась стабильной:

Видео дня

Lenovo: Уверенно сохраняет первое место с объемом поставок 15 миллионов компьютеров и долей рынка 26,3%.

Уверенно сохраняет первое место с объемом поставок 15 миллионов компьютеров и долей рынка 26,3%. HP: Занимает вторую строчку с результатом 10,3 миллиона отгруженных устройств и долей 18,1%.

Занимает вторую строчку с результатом 10,3 миллиона отгруженных устройств и долей 18,1%. Dell: Идет на третьей позиции, поставив 7,6 миллиона систем (доля рынка — 13,3%).

Идет на третьей позиции, поставив 7,6 миллиона систем (доля рынка — 13,3%). Apple: Смогла нарастить рыночную долю до 9,8% благодаря устойчивому спросу на модель MacBook Neo. Всего компания отгрузила 5,6 миллиона компьютеров, хотя в годовом выражении ее поставки просели на 11%.

Смогла нарастить рыночную долю до 9,8% благодаря устойчивому спросу на модель MacBook Neo. Всего компания отгрузила 5,6 миллиона компьютеров, хотя в годовом выражении ее поставки просели на 11%. Asus: Замыкает пятерку с 5,2 миллиона устройств и долей 9,6%, показав рост поставок на 19,4% по сравнению со вторым кварталом.

Прогноз на конец года и 2027 год

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в четвертом квартале. По оценкам специалистов, к концу года рынок сократится на 27%, а в течение 2027 года индустрию ждет нулевой рост без признаков восстановления.

Также Фокус писал, что компания Dell представила на международном рынке свой новейший мощный ноутбук XPS 16 Creator Edition. Эта модель позиционируется как альтернатива MacBook Pro.