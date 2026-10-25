Світовий ринок комп'ютерів зазнав краху у 2026 році: причини та рейтинг найкращих брендів (фото)

Світові поставки комп'ютерів та ноутбуків у третьому кварталі 2026 року впали одразу на 21 % порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 57 мільйонів пристроїв.

Головною причиною спаду стала криза на ринку мікросхем оперативної та постійної пам'яті, пише GSMArena з посиланням на звіт аналітиків Counterpoint Research.

Чому дорожчають ноутбуки і падають продажі

Найбільший удар по галузі завдало різке подорожчання чіпів оперативної пам'яті DRAM та флеш-накопичувачів NAND. Зростання собівартості комплектуючих змусило виробників підвищити ціни на готові комп'ютери та ноутбуки.

Покупці відреагували на зростання цін відмовою від запланованих покупок: користувачі воліють довше користуватися старими робочими машинами, відкладаючи придбання нової техніки до кращих часів.

Порівняння світових поставок ПК у третьому кварталі 2026 року з аналогічним періодом 2025 року Фото: Counterpoint Research

Топ-5 лідерів комп'ютерного ринку

Незважаючи на загальне скорочення поставок, розподіл сил серед п’ятірки найбільших виробників залишився стабільним:

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Lenovo: Впевнено утримує перше місце з обсягом поставок 15 мільйонів комп’ютерів та часткою ринку 26,3%.

Впевнено утримує перше місце з обсягом поставок 15 мільйонів комп’ютерів та часткою ринку 26,3%. HP: Посідає друге місце з результатом 10,3 мільйона відвантажених пристроїв та часткою ринку 18,1%.

Посідає друге місце з результатом 10,3 мільйона відвантажених пристроїв та часткою ринку 18,1%. Dell: Йде на третій позиції, поставивши 7,6 мільйона систем (частка ринку — 13,3%).

Йде на третій позиції, поставивши 7,6 мільйона систем (частка ринку — 13,3%). Apple: Змогла збільшити ринкову частку до 9,8% завдяки стабільному попиту на модель MacBook Neo. Загалом компанія відвантажила 5,6 мільйона комп’ютерів, хоча в річному вимірі її поставки скоротилися на 11%.

Змогла збільшити ринкову частку до 9,8% завдяки стабільному попиту на модель MacBook Neo. Загалом компанія відвантажила 5,6 мільйона комп’ютерів, хоча в річному вимірі її поставки скоротилися на 11%. Asus: Замикає п’ятірку з 5,2 мільйона пристроїв і часткою 9,6%, продемонструвавши зростання поставок на 19,4% порівняно з другим кварталом.

Прогноз на кінець року та 2027 рік

Аналітики Counterpoint Research прогнозують подальше погіршення ситуації у четвертому кварталі. За оцінками фахівців, до кінця року ринок скоротиться на 27 %, а протягом 2027 року галузь очікує нульове зростання без ознак відновлення.

Також Фокус повідомляв, що компанія Dell представила на міжнародному ринку свій новітній потужний ноутбук XPS 16 Creator Edition. Ця модель позиціонується як альтернатива MacBook Pro.