Смартфон с лучшей камерой в 2026 году выйдет по всему миру: что это за новинка

Смартфон Vivo X500 Ultra уже появился в международных базах данных IMEI. Преемник одно из лучших камерофонов (Vivo X300 Ultra) получит глобальную версию вопреки слухам об отмене ультрафлагманов из-за роста цен на память.

Новинка предложит новейший процессор Qualcomm, крупный перископический сенсор на 200 Мп и поступит в продажу весной 2027 года, пишет Android Headlines.

Глобальный релиз Vivo X500 Ultra

В последние месяцы в сети обсуждали отказ китайских брендов от выпуска дорогих аппаратов за пределами домашнего рынка из-за резкого подорожания чипов оперативной памяти. Из-за этого даже циркулировали слухи об отмене проекта Xiaomi 18 Ultra.

Регистрация Vivo X500 Ultra в реестрах Турции и Бразилии (где бренд представлен под маркой Jovi) опровергла эти опасения: международный релиз смартфона под модельным номером V2600 подтвержден официально.

Камера с 35-мм объективом и гигантский перископ

Главные изменения коснутся набора камер:

Видео дня

Основной датчик: телефон получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT910 оптического формата 1/1.28 дюйма с технологией LOFIC и эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм вместо привычных 23-24 мм;

телефон получит 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT910 оптического формата 1/1.28 дюйма с технологией LOFIC и эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм вместо привычных 23-24 мм; Перископический модуль: инженеры тестируют крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1.2 дюйма, что обеспечит высокую резкость при приближении даже ночью.

Смартфон оснастят 6,85-дюймовым экраном 2K LTPO AMOLED от компании BOE с частотой 144 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Основой флагмана выступит чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Официальная премьера Vivo X500 Ultra ожидается в марте или апреле 2027 года.

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