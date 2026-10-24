Смартфон із найкращою камерою у 2026 році вийде глобально: що це за новинка

Смартфон Vivo X500 Ultra вже з’явився в міжнародних базах даних IMEI. Наступник одного з найкращих камерофонів (Vivo X300 Ultra) отримає глобальну версію всупереч чуткам про скасування випуску ультрафлагманів через зростання цін на пам'ять.

Новинка буде оснащена найновішим процесором Qualcomm, великим перископічним сенсором на 200 Мп і з'явиться у продажу навесні 2027 року, пише Android Headlines.

Світова прем'єра Vivo X500 Ultra

Останніми місяцями в мережі обговорювали відмову китайських брендів від випуску дорогих смартфонів за межами внутрішнього ринку через різке подорожчання чіпів оперативної пам’яті. Через це навіть ходили чутки про скасування проєкту Xiaomi 18 Ultra.

Реєстрація Vivo X500 Ultra в реєстрах Туреччини та Бразилії (де бренд представлений під маркою Jovi) спростувала ці побоювання: міжнародний випуск смартфона під модельним номером V2600 офіційно підтверджено.

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Камера з 35-мм об'єктивом і гігантським перископом

Основні зміни стосуватимуться набору камер:

Основний датчик: телефон отримає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT910 оптичного формату 1/1,28 дюйма з технологією LOFIC та еквівалентною фокусною відстанню 35 мм замість звичних 23–24 мм;

телефон отримає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT910 оптичного формату 1/1,28 дюйма з технологією LOFIC та еквівалентною фокусною відстанню 35 мм замість звичних 23–24 мм; Перископічний модуль: інженери тестують великий 200-мегапіксельний сенсор формату 1/1,2 дюйма, що забезпечить високу різкість при наближенні навіть вночі.

Смартфон буде оснащений 6,85-дюймовим екраном 2K LTPO AMOLED від компанії BOE з частотою оновлення 144 Гц та ультразвуковим сканером відбитків пальців. Основою флагмана стане чіпсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Офіційна прем'єра Vivo X500 Ultra очікується в березні або квітні 2027 року.

Раніше повідомлялося, які камери для смартфонів є найкращими. Наводимо огляд брендів Hasselblad, Zeiss, Leica та ARRI.