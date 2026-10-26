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Безопасные повербанки Oppo по доступной цене: сколько стоят новинки с быстрой зарядкой (фото)

Новый внешний аккумулятор Oppo
Портативная зарядка Oppo (фото иллюстративное) | Фото: Oppo

Компания Oppo выпустила недорогие портативные зарядные устройства, получившие названия UPERVOOC 80W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 15000 и SUPERVOOC 67W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000.

Oppo UPERVOOC 80W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 15000 и Oppo SUPERVOOC 67W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000 уже доступны в Китае, тогда как о глобальном выпуске пока нет информации. Характеристики новинок раскрыл портал Gizmochina.

Оба повербанка поддерживают интеграцию на системном уровне с совместимыми телефонами Oppo под управлением ColorOS. Это позволяет проверять остаток заряда повербанка, состояние аккумулятора, температуру в режиме реального времени и количество циклов зарядки непосредственно на смартфоне. Они также поддерживают универсальные протоколы Power Delivery (PD) и Programmable Power Supply (PPS).

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Портативный аккумулятор Oppo SUPERVOOC 67 Вт Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000
Oppo SUPERVOOC 67 Вт Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000
Фото: Oppo

Модель мощностью 80 Вт использует три аккумуляторных элемента емкостью 5000 мАч, соединенные последовательно, что обеспечивает общую емкость 15 000 мАч и энергопотребление 56,25 Вт·ч. Ее номинальная емкость составляет 8800 мАч.

Этот повербанк оснащен одним портом USB-A и одним портом USB-C. Одновременное использование обоих портов ограничивает общую выходную мощность до 30 Вт, тогда как порт USB-C поддерживает входную зарядку до 45 Вт. Устройство имеет размеры 125,5 x 72 x 24,8 мм и весит около 330 г.

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В свою очередь, вариант на 67 Вт обеспечивает большую емкость за счет несколько более низкой максимальной скорости зарядки. В нем используются два элемента емкостью 10 000 мАч, соединенные последовательно, что обеспечивает общую емкость 20 000 мАч и энергопотребление 74 Вт·ч. Номинальная емкость составляет 11 800 мАч.

Повербанк мощностью 67 Вт оснащен двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Оба порта поддерживают входную зарядку мощностью до 45 Вт каждый. Габариты этой модели составляют 121 x 72 x 31,4 мм, а вес — примерно 388 г. Обе модели поставляются в комплекте с плетеным зарядным кабелем и прошли сертификацию по новому национальному стандарту безопасности Китая.

  • Цена новых портативных зарядных устройств Oppo — 269 юаней (около 1 840 грн).

Напомним, что компания Xiaomi выпустила Power Bank Pro 25000 с поддержкой быстрой зарядки и встроенным кабелем.

Фокус также сообщал, что компания INIU представила портативные зарядные устройства INIU Outdoor Rugged.