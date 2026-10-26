Безпечні повербанки Oppo за доступну ціну: скільки коштують новинки з швидкою зарядкою (фото)

Компанія Oppo випустила недорогі портативні зарядні пристрої, що отримали назви UPERVOOC 80W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 15000 та SUPERVOOC 67W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000.

Oppo UPERVOOC 80W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 15000 та Oppo SUPERVOOC 67W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000 вже доступні в Китаї, тоді як про глобальний реліз поки немає інформації. Характеристики новинок розкрив портал Gizmochina.

Обидва повербанки підтримують інтеграцію на системному рівні із сумісними телефонами Oppo під управлінням ColorOS. Це дозволяє перевіряти залишок заряду портативного акумулятора, стан акумулятора, температуру в режимі реального часу та кількість циклів зарядки безпосередньо на смартфоні. Вони також підтримують універсальні протоколи Power Delivery (PD) та Programmable Power Supply (PPS).

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Oppo SUPERVOOC 67W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 20000 Фото: Oppo

Модель потужністю 80 Вт використовує три акумуляторні елементи ємністю 5000 мАг, з'єднані послідовно, що забезпечує загальну ємність 15 000 мАг та енергоспоживання 56,25 Вт·год. Її номінальна ємність становить 8800 мАг.

Цей повербанк пропонує один порт USB-A та один порт USB-C. Одночасне використання обох портів обмежує загальну вихідну потужність до 30 Вт, тоді як порт USB-C підтримує вхідну зарядку до 45 Вт. Пристрій має габарити 125,5 x 72 x 24,8 мм та важить близько 330 г.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Своєю чергою варіант на 67 Вт забезпечує більшу ємність за рахунок дещо повільнішої максимальної швидкості заряджання. Він використовує два елементи ємністю 10 000 мАг, з'єднані послідовно, що забезпечує загальну ємність 20 000 мАг та енергоспоживання 74 Вт·год. номінальна ємність становить 11 800 мАг.

Повербанк потужністю 67 Вт отримав два порти USB-C та один порт USB-A. Обидва порти підтримують вхідну зарядку до 45 Вт кожен. Габарити цієї моделі становлять 121 x 72 x 31,4 мм, а вага — приблизно 388 г. Обидві моделі мають у комплекті плетений зарядний кабель та пройшли сертифікацію за новим національним стандартом безпеки Китаю.

Ціна нових повербанків Oppo — 269 юанів (близько 1 840 грн).

Нагадаємо, Xiaomi випустила Power Bank Pro 25000 з підтримкою швидкої зарядки та вбудованим кабелем.

Фокус також повідомляв, що компанія INIU представила портативні зарядні пристрої INIU Outdoor Rugged.