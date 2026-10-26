Яркий лазерный проектор с игровыми функциями: Xgimi выпустила новую модель (фото)

Компания Xgimi представила лазерный проектор RS30 Pro High Brightness Edition, который обладает номинальной яркостью 4500 люмен по стандарту CVIA, что значительно превосходит показатели его предшественника.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition уже доступен в Китае, тогда как о международном выпуске пока не сообщается. Не исключено, что глобальная версия этого проектора выйдет под другим названием. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Xgimi.

Проектор использует лазерную систему QuaLas42 от Xgimi, состоящую из 26 лазерных чипов. Регулируемая диафрагма регулирует апертуру в диапазоне от F/2,0 до F/5,0 в зависимости от уровня окружающего освещения и изображения на экране.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition Фото: XGIMI

Xgimi оценивает собственную контрастность в 4 000:1, а динамическую контрастность — в 60 000:1. Цветовое покрытие охватывает 98 % гаммы BT.2020. Проектор поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid, а также имеет сертификат IMAX Enhanced.

Видео дня

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition оснащён встроенной подставкой, которая поворачивается на 360 градусов по горизонтали и наклоняется на 135 градусов по вертикали. Объектив обеспечивает оптический зум от 1,2 до 1,5:1 с вертикальным и горизонтальным сдвигом, а система Xgimi Eagle-Eye 5.0 выполняет автофокусировку, коррекцию трапецеидальных искажений, выравнивание экрана и обход препятствий.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition Фото: XGIMI

Проектор работает на базе процессора MediaTek MT9681 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

Для игр предусмотрена поддержка входа 4K с частотой 120 Гц, VRR, автоматический режим с низкой задержкой (ALLM) и технология AMD FreeSync Premium. Два динамика Harman Kardon мощностью 12 Вт обеспечивают совокупную мощность звука 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS.

Напомним, что недавно компания Xgimi представила новую версию бюджетного лазерного проектора Z6X Pro.

Фокус также сообщал, что компания Hisense объявила о международном запуске своей серии проекторов C3.