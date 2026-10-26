Яскравий лазерний проектор з ігровими функціями: Xgimi випустила нову модель (фото)

Компанія Xgimi представила лазерний проектор RS30 Pro High Brightness Edition, який пропонує номінальну яскравість 4500 люменів CVIA, що значно перевищує показники його попередника.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition вже доступний у Китаї, тоді як про міжнародний реліз поки не повідомляється. Не виключено, що глобальна версія цього проектора вийде під іншою назвою. Характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Xgimi.

Проектор використовує лазерну систему QuaLas42 від Xgimi, що включає 26 лазерних чипів. Змінна діафрагма регулює апертуру в діапазоні від F/2,0 до F/5,0 залежно від рівня навколишнього освітлення та вмісту на екрані.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition Фото: XGIMI

Xgimi оцінює рідну контрастність у 4 000:1, а динамічну контрастність — у 60 000:1. Колірне покриття охоплює 98 % від гами BT.2020. Проектор підтримує Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid, а також має сертифікат IMAX Enhanced.

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Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition оснащений вбудованою підставкою, що обертається на 360 градусів по горизонталі та нахиляється на 135 градусів по вертикалі. Об'єктив забезпечує оптичний зум від 1,2 до 1,5:1 з вертикальним та горизонтальним зсувом, а система Xgimi Eagle-Eye 5.0 виконує автофокусування, корекцію трапецієподібних спотворень, вирівнювання екрана та уникнення перешкод.

Xgimi RS30 Pro High Brightness Edition Фото: XGIMI

Проектор працює на базі процесора MediaTek MT9681 у поєднанні з 3 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Для з’єднання пропонуються два порти HDMI 2.1, один порт USB 3.0 та один порт USB 2.0, а Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2.

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Для ігор передбачено підтримку входу 4K із частотою 120 Гц, VRR, автоматичний режим низької затримки (ALLM) та технологію AMD FreeSync Premium. Два динаміки Harman Kardon потужністю 12 Вт забезпечують сукупну потужність звуку 24 Вт з підтримкою Dolby Audio та DTS.

Нагадаємо, нещодавно Xgimi представила нову версію бюджетного лазерного проектора Z6X Pro.

Фокус також повідомляв, що Hisense оголосила про міжнародний запуск своєї серії проекторів C3.