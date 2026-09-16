Яскравість до 5000 ANSI люмен: нові проектори Hisense виходять на світовий ринок (фото)

Компанія Hisense оголосила про міжнародний запуск своєї серії проекторів для дому під назвою C3. Лінійка включає три моделі: Pro, Ultra та Ultra Max.

Проектори Hisense C3 Ultra та Hisense C3 Ultra Max, представлені на IFA 2026, будуть запущені на світових ринках у вересні 2026 року, тоді як Hisense C3 Pro з'явиться пізніше. Про це йдеться у пресрелізі Hisense.

Серія Hisense C3 пропонує зображення розміром до 300 дюймів і коефіцієнт контрастності 5000:1 у поєднанні з об'єктивом IRIS. Всі три проектори оснащені аудіосистемою, налаштованою на Devialet, та вбудованим сабвуфером.

Проектори Hisense C3 Ultra Фото: Hisense

Основна відмінність між моделями полягає у яскравості. Hisense C3 Pro має номінальний світловий потік 3000 ANSI люмен, Hisense C3 Ultra досягає 4000 ANSI люмен, а Hisense C3 Ultra Max обіцяє цілих 5000 ANSI люмен.

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Також варто зазначити, що Hisense C3 Ultra Max має 2-кратний оптичний зум. Інші дві моделі оснащені 1,6-кратним оптичним зумом.

Загалом лінійка орієнтована на домашні розваги, а не на портативність. Ціни проекторів Hisense C3 поки офіційно не розголошуються.

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