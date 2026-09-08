Дешевша альтернатива Samsung: Huawei випустила новий MiniLED-телевізор (фото)

Компанія Huawei представила телевізор Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, який нагадує за дизайном Samsung The Frame та TCL NXTFRAME.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition офіційно надійде у продаж 16 вересня. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Телевізор пропонується у чотирьох розмірах, від 65 до 98 дюймів. Він має плоску задню панель і товщину всього 4,9 см. Також є варіанти дерев'яних рамок Morning Birch та Smoky Walnut, які роблять телевізор схожим на картину, коли він вимкнений.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition Фото: Huawei

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition використовує дисплей Super MiniLED з тисячами зон підсвічування та піковою яскравістю до 1200 ніт. Панель охоплює 95% колірної гами DCI-P3, а ШІ-алгоритми допомагають керувати підсвічуванням.

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Дисплей підтримує частоту оновлення до 288 Гц, а також включає інтерполяцію кадрів MEMC для плавнішого відтворення рухів. Для потокової передачі з телефону функція 4K Super Casting від Huawei може відображати контент у роздільній здатності 4K.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition Фото: Huawei

Телевізор працює під управлінням HarmonyOS та використовує чотириядерний чип Nova NT72676, 4x Cortex-A73 з частотою 1,65 ГГц у поєднанні з 64 ГБ вбудованої пам'яті. Для з’єднання є три порти HDMI 2.1, порт Ethernet, USB 3.0 та USB 2.0, WiFi 6 та Bluetooth 5.2. До комплекту входить пульт дистанційного керування Lingxi, що працює подібно до аеромишки.

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Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition оснащений 2.1-канальною системою з аудіочипом Hi-Fi та спеціалізованим басовим динаміком, який досягає частоти 60 Гц з коефіцієнтом спотворень у п'ять разів нижчим, ніж раніше. Окрім того, телевізор використовує драйвери з подвійним магнітним ланцюгом для кращого розділення високих, середніх та низьких частот.

Ціни Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition:

65 дюймів — 894 долари.

75 дюймів — 1043 долари.

85 дюймів — 1 490 доларів.

98 дюймів — 2 235 доларів.

Нагадаємо, Sony анонсувала OLED-телевізор Bravia 6, який став спрощеною версією флагманської моделі.

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